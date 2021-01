Phim 'Bridgerton' thúc đẩy doanh số bán sách tăng vọt

Series "Bridgerton" trên Netflix khiến công chúng có nhu cầu tìm hiểu thêm về nguyên tác của nhà văn Julia Quinn.

Kể từ khi Netflix phát hành Bridgerton vào ngày 25/12/2020, NXB Avon của HarperCollins cho biết họ đã bán tổng cộng 750.000 bản sách thuộc bộ truyện.

Mùa một của loạt phim dựa trên cuốn tiểu thuyết The Duke and I, kể về mối tình lãng mạn, nóng bỏng của Daphne và Simon.

Theo NPD BookScan, đơn vị chuyên nghiên cứu lượng sách, doanh số thị trường xuất bản, phiên bản bìa mềm thương mại của The Duke and I đã bán được tổng cộng 50.000 bản tại các cửa hàng kể từ khi phát hành phim vào tháng 12.

Bìa ba tác phẩm thuộc bộ Bridgerton của Julia Quinn. Ảnh: PW.

Sách đứng thứ 11 trong danh sách bán chạy nhất trên thị trường đại chúng theo bảng xếp hạng của tạp chí Publisher Weekly. Cuốn sách cũng đứng số 1 trên New York Times kết hợp danh sách sách in và sách điện tử trong vài tuần.

Các tập khác trong loạt truyện Bridgerton cũng vươn cao trong danh sách bán chạy nhất của Apple, chiểm 7 trong số 10 vị trí hàng đầu trong danh sách gần đây. Đến nay, bộ truyện đã có 9 đầu sách nằm trong số 25 sách điện tử bán chạy nhất của Amazon.

Phiên bản sách nói của The Duke and I có lượng phát hành tốt. Rbmedia cho biết họ đã chứng kiến sự “tăng vọt về doanh số” của tất cả tác phẩm thuộc bộ Bridgerton kể từ khi phim truyền hình được phát hành. The Duke and I hiện là sách nói bán chạy nhất của hãng.

Độc giả Bridgerton và các nhà phát hành sách cũng nhận được tin tốt hôm 23/1, khi Netflix thông báo rằng họ sẽ sớm bắt tay sản xuất phần thứ hai của series, dựa trên tác phẩm thứ hai trong loạt truyện: The Viscount Who Loved Me.

Hình ảnh trong phim Bridgerton. Ảnh: Netflix.

Mùa một phim Bridgerton của Netflix đạt lượng người xem ấn tượng. Tác phẩm do Chris Van Dusen đạo diễn, được đánh giá mức điểm trung bình 90% trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Chuỗi Bridgerton được xây dựng dựa trên bộ truyện của Julia Quinn. Loạt truyện gồm 9 cuốn, được sáng tác từ năm 2000 tới 2013.

Lấy bối cảnh nước Anh những năm 1800, nội dung bộ truyện xoay quanh 8 anh chị em trong gia đình Bridgerton - gia tộc được xã hội thượng lưu Anh tôn trọng. Mỗi tập là câu chuyện tình yêu và hành trình đi tìm hạnh phúc của một trong số anh chị em nhà Bridgerton.

Một số tập truyện đã đạt được những thành tựu như: On the Way to the Wedding giành giải thưởng RITA của Hiệp hội nhà văn lãng mạn Mỹ năm 2007; To Sir Phillip, With Love được chọn là một trong 6 tiểu thuyết dành cho thị trường đại chúng hay nhất năm 2002 do Publishers Weekly bình chọn. Một số cuốn sách trong bộ cũng nằm trong danh sách bán chạy của New York Times.