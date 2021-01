Phim 'Bridgerton' tạo nên trào lưu mặc đồ cổ

Nhiều bạn trẻ hiện tích cực chia sẻ video mặc corset, áo choàng lấy cảm hứng từ bộ phim.

Sau khi phim Bridgerton được yêu thích, lượt tìm kiếm trên Lyst về các mặt hàng như corset, găng tay tăng vọt.

Bộ phim khẳng định độ phủ sóng khi tạo nên xu hướng trên mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng nhờ chia sẻ quá trình phối đồ, may trang phục và làm tóc kiểu xưa.

Trang phục cổ phủ sóng

SCMP cho biết có khoảng 63 triệu hộ gia đình đã xem phim Bridgerton lấy bối cảnh của London (Anh) thời Regency (1811-1820). Điều này hợp lý hóa chuyện các mặt hàng may mặc mang hơi hướm cổ điển được ưa chuộng.

Nền tảng mua sắm toàn cầu Lyst thông báo lượt tìm kiếm corset tăng 123%, băng đô ngọc trai và lông vũ tăng 49%, găng tay dài là 23%, trang phục dòng đế chế đạt mức 93%.

Trang phục của Bridgerton được cập nhật để đồng bộ hơn với thẩm mỹ hiện đại. Ảnh: VOX.

Những chiếc váy từ thương hiệu Brock Collection và Erdem được xem nhiều nhất. Đa số thiết kế đều mang hơi hướm nữ tính, lãng mạn.

Bên cạnh đó, bộ phim tạo nên xu hướng trên mạng xã hội. Nhiều video xuất hiện với nội dung hướng dẫn cách làm chiếc áo choàng thời Regency, những kiểu tóc phức tạp. Tài khoản của Asta Darling thu hút 21 triệu lượt xem với video chia sẻ cách mặc đồ của phái đẹp thời xưa.

Toàn bộ trang phục phim do Eileen Mirojnick - nhà thiết kế trang phục 71 tuổi - lựa chọn. Ông được biết đến qua lần hợp tác với các tác phẩm như Fatal Attraction, Behind the Candelabra hay The Greatest Showman.

Các bộ trang phục trong phim lôi cuốn người xem với áo choàng lấp lánh, chi tiết tay phồng ngọt ngào, những kiểu tóc và phụ kiện hoa. Nhân vật Daphne Bridgerton với loạt trang phục mang sắc xanh Wedgwood đặc trưng cũng để lại dấu ấn mạnh.

Chủ nghĩa tối giản trở nên mờ nhạt trong thế giới của những bữa tiệc khiêu vũ, kim cương và ngọc trai xuất hiện trên xương đòn phụ nữ. Tất cả tạo nên khung cảnh lãng mạn, đầy gợi cảm.

Đồ hoài cổ bắt kịp thẩm mỹ hiện đại

Điều hấp dẫn nhất là những bộ đồ gắn liền với thời Regency nhưng vẫn theo kịp xu hướng. Triển lãm của Christian Dior: Designer of Dreams tại London's Victoria & Albert Museum là một trong những nguồn cảm hứng giúp Eileen Mirojnick sáng tạo trang phục.

Hình bóng của thời đại trước được cập nhật giúp trang phục đồng bộ hơn với thẩm mỹ hiện đại.

Eileen Mirojnick từng chia sẻ với Vogue: "Chúng tôi chú ý nhiều đến những đường viền cổ áo và cách chúng vừa với phần ngực, trái ngược với phom dáng thẳng không cho phép bạn nhìn thấy đường cong cơ thể.

Bộ phim này gợi cảm, vui vẻ và dễ tiếp cận hơn các tác phẩm lấy bối cảnh cổ điển khác. Điều này thể hiện rõ qua độ mở của đường viền cổ áo".

Loạt trang phục được thiết kế cho vừa vặn với dáng ngực. Ảnh: Vogue.

Tuy nhiên, việc diện trang phục lấy cảm hứng từ bộ phim Bridgerton cũng bị nhận xét có phần quá đà. Những phụ kiện như vương miện và đá quý từ thời Regency bị cho là xa rời thực tế. Tuy nhiên, có nhiều cách để các cô gái khoác lên mình trang phục nữ tính và sang trọng từ thời xưa một cách tự nhiên, phù hợp nhất, tránh cảm giác như đang cosplay.

Những năm gần đây, xu hướng hoài cổ trở lại trong làng mốt. Điều này khiến loạt trang phục từ những năm 90 được tín đồ thời trang yêu thích. Bởi vậy, diện trang phục lấy cảm hứng từ Bridgerton không phải việc quá khó.

Điều này thể hiện rõ qua việc lượt tìm kiếm những mẫu corset tăng 123%. Bạn có thể phối thiết kế cùng sơ mi trắng, váy xòe hoặc áo phông. Các mẫu corset có họa tiết cổ xưa giúp trang phục nổi bật hơn.

Bên cạnh đó, vòng cổ ngọc trai luôn là xu hướng được yêu thích trong năm 2020. Nó trở thành mẫu phụ kiện không thể thiếu đối với các cô gái chuộng phong cách quý phái, thanh lịch.