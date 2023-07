Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết bộ phim điện ảnh Mỹ không được cấp phép phát hành ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận bộ phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Trước đó, phim Barbie ấn định lịch chiếu 21/7 tại Việt Nam.

Barbie là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Greta Gerwig. Tác phẩm được lên lịch từ năm 2019, nhưng đến tháng 6/2022 mới khởi quay. Diễn viên Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Lưu Tư Mộ... lần lượt góp mặt trong phim với vai trò khác nhau. Riêng Robbie đóng chính và là nhà sản xuất thông qua công ty LuckyChap.

Trước Barbie, một số bộ phim nước ngoài từng bị cấm phát hành ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Margot Robbie đóng búp bê Barbie phiên bản live-action. Ảnh: Vogue.

Tháng 3/2022, Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò trong phim nên không cấp phép phát hành Uncharted ở Việt Nam.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap. Bộ phim đã có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 2, và tập 3.

Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 cũng bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.