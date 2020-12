Phim ăn khách Trung Quốc bị kiện đạo nhái truyện Hàn

Tác phẩm điện ảnh “Mộc dục chi vương” của Trung Quốc đang đứng trước cáo buộc đạo nhái nội dung series truyện tranh Hàn Quốc “God of Bath”.

Theo thống kê của China Box Office, tính tới chiều 25/12 (giờ địa phương), phim điện ảnh Mộc dục chi vương (tên tiếng Anh: Bath Buddy) đã thu hút hơn 378 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức.

Song, từ ngày phát hành 11/12 của bộ phim, công ty Moonwatcher tại Hàn Quốc đã nộp đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng, tố cáo Mộc dục chi vương vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, tình tiết trong phim bị tố sao chép từ nội dung bộ truyện tranh God of Bath của tác giả Ilkwon Ha. God of Bath được đăng tải định kỳ trên Naver WEBTOON từ năm 2011.

Mộc dục chi vương phát hành tại Trung Quốc từ ngày 11/12. Ảnh: Sina.

Công ty Moonwatcher tiết lộ họ đã ký thỏa thuận hợp tác kéo dài 5 năm với công ty phát hành Wanda của Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận đã kết thúc khi Wanda đơn phương vi phạm hợp đồng vào tháng 10/2019. Sau đó, đạo diễn dự án đã tiến hành đăng ký bộ phim dưới tên mới là Mộc dục chi vương.

Moonwatcher nộp đơn khiếu nại, nhưng ê-kíp sản xuất tại Trung Quốc phủ nhận, cho rằng nội dung bộ phim đã được chỉnh sửa và hoàn toàn khác biệt so với nguyên tác. Công ty Moonwatcher tuyên bố họ sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng.

Mộc dục chi vương do Dịch Tiểu Tinh đạo diễn, xoay quanh câu chuyện của hậu duệ đời thứ hai trong một gia đình giàu có. Không may mất trí nhớ, cậu tới làm việc tại spa và học được kỹ năng chăm sóc nhu cầu tắm rửa của khách hàng. Hai vai chính trong phim do Bành Dục Sướng và Kiều Sam đảm nhận.