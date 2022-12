Phim '578: Phát đạn của kẻ điên' bị loại khỏi Oscar

Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar 2023 mới được Viện hàn lâm công bố. Tác phẩm "578: Phát đạn của kẻ điên" không có tên trong danh sách.

Rạng sáng 22/12 (giờ Hà Nội), Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn của một số hạng mục Oscar 2023, trong đó có Phim quốc tế xuất sắc.

Tác phẩm 578: Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng) - đại diện Việt Nam ở Oscar 2023 không có tên trong danh sách nói trên.

15 tác phẩm đi tiếp bao gồm: Argentina, 1985; Corsage; Close; Return to Seoul; Holy Spider; Saint Omer; All Quiet on the Western Front; Last Film Show; The Quiet Girl; Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths; The Blue Caftan; Joyland; EO; Decision to Leave; Cairo Conspiracy.

Phim của đạo diễn Lương Đình Dũng bị loại khỏi đường đua Oscar 2023. Ảnh: ĐPCC.

Đáng chú ý, ở danh sách rút gọn của hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc tại Oscar 2023 có bộ phim Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) của đạo diễn Việt Nam - Hà Lệ Diễm.

Đây là phim tài liệu Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Trước Oscar lần thứ 95, Children of the Mist từng thắng nhiều giải như Đạo diễn xuất sắc tại LHP tài liệu quốc tế Amsterdam, Phim tài liệu Đông Nam Á xuất sắc tại LHP Balimakarya, Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại LHP Giáo dục của Pháp... Gần nhất, phim đầu tay của Hà Lệ Diễm trình chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội vào tháng 11.

578: Phát đạn của kẻ điên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn tham dự giải Oscar vào tháng 9. Song, tác phẩm bị chê bai về chất lượng và cũng thất bại doanh thu.

Trao đổi với Zing, đạo diễn Lương Đình Dũng nói: "Mọi người không thể lấy doanh thu phòng vé ra để đánh giá chất lượng một tác phẩm điện ảnh. Bản phim mà ê-kíp gửi đến Oscar lần thứ 95 chính là bản đã chiếu tại rạp trong nước".

Danh sách các phim Việt Nam từng dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (tên cũ: Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc) của Oscar bao gồm Mùi đu đủ xanh (1993), Bụi hồng (1996), Ba mùa (1997), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012), Trúng số (2015), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cha cõng con (2017), Cô ba Sài Gòn (2018) và Hai Phượng (2019).

Song, ngoại trừ Mùi đu đủ xanh, chưa có tác phẩm nào tiến vào vòng 5 đề cử cuối cùng của hạng mục.