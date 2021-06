Phim 19+ của Han So Hee có tỷ suất người xem thấp

Tập 2 của "Nevertheless" lên sóng tối 26/6 đạt rating 1,3%. Nội dung phim và diễn xuất của Han So Hee, Song Kang bị chê.

Theo tin tức đăng bởi WikiTree ngày 29/6, Nevertheless do Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính đạt rating (tỷ suất người xem) thấp khi chiếu trên JTBC. Nielson Korea thống kê rating tập đầu của phim chiếu ngày 19/6 đạt rating 2,2%. Tập 2 lên sóng tối 26/6, rating thậm chí giảm xuống 1,3%.

Theo WikiTree, JTBC có loạt phim đạt rating ấn tượng như Law School, Itaewon Class, SKY Castle hay The World of Married. Đặc biệt, Nevertheless được mong đợi khi có sự tham gia của 2 ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn Quốc như Han So Hee và Song Kang. Do đó, việc phim chỉ đạt rating 1,3% gây bất ngờ.

WikiTree trích đăng bình luận của khán giả về phim. Phần lớn ý kiến cho rằng mạch phim Nevertheless và diễn xuất của 2 diễn viên chính không hấp dẫn.

Han So Hee và Song Kang trong phim Nevertheless.

"Cả diễn xuất lẫn kịch bản đều là vấn đề lớn", “Han So Hee không quá tệ, nhưng cảm xúc chung của bộ phim rất khó chịu nên tôi không thể xem được”, "Họ diễn xuất không tốt và vấn đề tồi tệ hơn là nam, nữ chính không có phản ứng hóa học", khán giả bình luận.

Nevertheless dựa trên webtoon cùng tên kể về Yoo Na Bi (do Han So Hee thủ vai) và Park Jae Un (Song Kang). Yoo Na Bi được miêu tả là người không tin vào tình yêu nhưng luôn muốn thử cảm giác hẹn hò. Sports Donga đưa tin ngày 3/6, phim Nevertheless có một số tập được gán mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi).