Philippines dùng hình ảnh nước khác để quảng cáo du lịch

Một công ty quảng cáo ở Philippines đã sử dụng hình ảnh của các quốc gia khác trong video quảng bá về du lịch nước nhà.

Philippines nổi tiếng với những bãi biển đẹp. Ảnh: Cris Tagupa/Unsplash.

Theo thông tin của CNN, Bộ Du lịch Philippines đã ký hợp đồng với Công ty quảng cáo DDB Philippines cho chiến dịch quảng bá du lịch mới nhất. Tuy nhiên, ngày 2/7, đơn vị này đã phải lên tiếng xin lỗi vì lấy hình ảnh từ các quốc gia khác trong video quảng bá du lịch.

Chiến dịch này được khởi động vào ngày 27/6. Chỉ vài ngày sau đó, Cơ quan Du lịch Philippines (DOT) đã nhận được báo cáo và tiến hành điều tra về việc video chứa một số cảnh quay của các quốc gia khác.

Theo Bộ trưởng Du lịch Christina Frasco, cơ quan này đã chi khoảng 880.000 USD cho chiến dịch với khẩu hiệu mới "Love The Philippines", thay thế cho khẩu hiệu cũ "It's More Fun In the Philippines".

Cụ thể, trong video, công ty quảng cáo đã sử dụng một số hình ảnh về ruộng bậc thang ở Indonesia, cồn cát ở Brazil, Thụy Sĩ hay UAE, ABC News chỉ ra. Phía công ty cho biết đây là lỗi đáng tiếc trong quá trình giám sát.

Sau khi phát hiện ra điều này, video đã bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Ngành công nghiệp không khói đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở quốc gia này. Theo báo cáo vào tháng 6 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, du lịch đóng góp 17% trong tổng GDP của Philippines.

Điểm đến này thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Tuy nhiên, lượng khách đến đây vẫn quá bùng nổ do cơ sở hạ tầng còn kém và chi phí du lịch cao.