Phiếu bầu của Messi cho giải The Best được tiết lộ

Thủ quân tuyển Argentina đặt Kylian Mbappe sau Neymar trong phiếu bầu giải FIFA The Best 2022.

Theo tiết lộ của FIFA, ba cầu thủ được Messi điền tên cho giải The Best lần lượt là Neymar, Mbappe và Karim Benzema. Neymar được Messi xếp đứng đầu, tương đương 5 điểm quy đổi. Mbappe ở vị trí thứ hai với 3 điểm từ Messi.

FIFA The Best là giải thưởng danh giá nhất, được trao mỗi năm bởi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). HLV, thủ quân các đội tuyển bên cạnh giới truyền thông được tham gia bỏ phiếu bình chọn. Người có tổng phiếu bầu cao nhất sẽ thắng giải The Best.

Sergio Busquets, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, bỏ phiếu cho Messi. Các đội trưởng của tuyển Anh (Harry Kane), Hà Lan (Virgil van Dijk), Đức (Manuel Neuer) và Italy (Leonardo Bonucci) cũng bỏ phiếu cho Messi.

Ở mảng HLV, những HLV của đội tuyển lớn bỏ phiếu cho Messi là Gareth Southgate (Anh), Ronald Koeman (Hà Lan), Hansi Flick (Đức), Luke Benstead (Bỉ), Roberto Mancini (Italy) và Roberto Martinez (Bồ Đào Nha).

Siêu sao người Argentina có lần thứ hai giành giải The Best. Anh đánh bại Mbappe và Benzema trong danh sách rút gọn.

Giải The Best được tính trong năm dương lịch 2022. Tại CLB, thành tích của Messi không quá nổi bật như Mbappe và Benzema. Nhưng "El Pulga" tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022, cùng tuyển Argentina vô địch, từ đó có cú nước rút thần tốc để chiếm lấy phần lớn phiếu bầu.

Messi đang có bước đệm tốt để hướng đến giải Quả bóng vàng 2023. Mùa này, tiền đạo sinh năm 1987 có 17 bàn và 16 kiến tạo sau 28 trận. Messi cần cùng PSG vô địch Champions League mùa này để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua Quả bóng vàng.

