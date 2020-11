Phiếu ẩm, ống nước bung dẫn tới trục trặc ở một số điểm bầu cử

Chậm trễ trong ngày bầu cử (3/11) là kết quả từ những vấn đề thường ngày ở các địa phương, dù nhiều tiền hơn đã được chi cho việc chuẩn bị trong vài năm gần đây.

Trong một năm khi mà sự can thiệp của chính phủ nước ngoài, những người biểu tình có vũ trang và đàn áp cử tri được coi là mối đe doạ chính trong bỏ phiếu ở Mỹ, một số trục trặc trong ngày bầu cử xuất phát từ những trục trặc thường ngày ở các địa phương, theo New York Times.

Các phiếu bị ẩm làm kẹt máy kiểm phiếu, ống nước bị bung làm ngập căn phòng chứa các phiếu bầu của những cử tri từ xa hoặc vắng mặt, những điểm bỏ phiếu phải chạy bằng máy phát do ảnh hưởng của cơn bão Zeta. Sự chậm trễ cho thấy phần nào tính địa phương trong cuộc bầu cử quốc gia, khi nó phụ thuộc vào việc kiểm phiếu của hàng trăm nghìn người mỗi ngày.

Nhân viên kiểm phiếu phân loại các lá phiếu ở Pennsylvania vào sáng 4/11. Ảnh: New York Times/ Kriston Jae Bethel.

Nó cũng hướng sự chú ý vào việc cần cải thiện cơ sở hạ tầng tốt hơn ở một số điểm bỏ phiếu, bao gồm các điểm bỏ phiếu mới để giảm sự đông đúc và cải tiến hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc bỏ phiếu qua thư.

Lawrence Norden, Giám đốc chương trình cải cách bầu cử tại Trung tâm Công lý Brennan của Đại học New York, cho biết các quan chức bầu cử dường như đã chuẩn bị tốt hơn trong năm nay, một phần do đại dịch virus corona và lo ngại can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

Quốc hội cũng đã phân bổ 400 triệu USD cho các bang như một phần của dự luật kích thích kinh tế được Tổng thống Trump ký hồi tháng 3 để giúp họ thực hiện điều chỉnh cho các cuộc bầu cử an toàn, mặc dù một số đảng viên Đảng Dân chủ vào thời điểm đó cho biết cần thêm tiền.

Ông Norden nói: "Không nghi ngờ gì về việc cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng tôi thường xuyên bị thiếu thốn", mặc dù ông lưu ý rằng nhiều tiền hơn, bao gồm cả tiền của tư nhân và công cộng, đã được đổ vào việc lập kế hoạch bầu cử trong những năm gần đây.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, cử tri đã bỏ phiếu tại khoảng 230.871 điểm bỏ phiếu - gồm 637.000 nhân viên phòng phiếu, 2/3 trong số họ trên 60 tuổi, đã tham gia và hướng dẫn người dân khi họ đến bỏ phiếu và kiểm phiếu sau đó.

Các chuyên gia cho biết, sự chắp vá giữa các khu vực bầu cử và nhân viên phòng phiếu khiến rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng cũng có thể giữ cho sự cố tại một điểm bầu cử không ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn hơn.

Maggie Toulouse Oliver, Thư ký bang New Mexico kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thư ký Quốc gia, cho biết: "Thực tế là chúng tôi thực hiện các cuộc bầu cử về cơ bản là nhờ các tình nguyện viên trong cộng đồng địa phương của họ, điều đó ngăn cản việc thực hiện bầu cư ở một nơi duy nhất, làm suy giảm nền dân chủ của chúng tôi".