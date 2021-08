Phiên bản thời trẻ của Brad Pitt

Ở tuổi trường thành, Austin Butler xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng gồm Life Unexpected, Switched at Birth, đặc biệt là phần tiền truyện The Carrie Diaries của Sex and the City. Ngoài ra, nam diễn viên còn phát triển sự nghiệp trên sân khấu Broadway. Theo Entertainment Weekly, sao trẻ học được nhiều kinh nghiệm diễn xuất khi xuất hiện trong The Iceman Cometh - vở nhạc kịch được chỉ đạo bởi George C. Wolfe, đạo diễn 5 lần đoạt giải Tony - và tài tử gạo cội Denzel Washington.