Phiên bản thời trẻ của Angelina Jolie và các ngôi sao nổi tiếng

Tham gia diễn xuất từ năm 2008 nhưng Ezra Miller được nhớ đến nhiều nhất với vai Credence trong Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) và vai Barry Allen "The Flash" trong vũ trụ điện ảnh DC. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ đột phá của HIFF, giải diễn viên phụ xuất sắc trong The Perks of Being a Wallflower. Ezra Miller được khán giả nói có khuôn hàm vuông góc cạnh và gương mặt nam tính giống với tài tử Johnny Depp thời trẻ.