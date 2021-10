Phiên bản nổi loạn hơn Lady Gaga

Lil Nas X thăng tiến vượt bậc trong làng nhạc thế giới 2 năm qua nhờ tài năng thiên bẩm và phong cách khác biệt phần còn lại.

Hai tuần trước, Lil Nas X mang 2 bản hit Montero và Industry Baby lên sân khấu Video Music Awards 2021. Màn trình diễn của rapper 1999 gây sốt, đến nay hút hơn 8 triệu lượt xem để xếp trên tiết mục của Justin Bieber, Ed Sheeran và Olivia Rodrigo về mặt hiệu ứng.

Lil Nas X trên sân khấu VMAs 2021 là 2 sắc thái. Anh được công nhận về phẩm chất trong âm nhạc, nhưng cũng hứng chỉ trích vì cách ăn mặc, trình diễn có phần phản cảm. Lil Nas X đã chủ động xây dựng hình tượng như vậy để được công nhận là nghệ sĩ lập dị.

Hai yếu tố tài năng, cùng với sự khác người đã tạo sức cộng hưởng để đẩy tên tuổi Lil Nas X thăng tiến vượt bậc. Để rồi ngay lúc này, anh là ngôi sao đình đám bậc nhất của thế hệ đầu Gen Z.

Lil Nas X công khai là nghệ sĩ đồng tính theo đuổi rap/hip hop.

Cú chạy đà mỹ mãn

Lil Nas X khi chưa bước sang tuổi 20 từng tạo "cú nổ" với bản hit Old Town Road. Bản hit một thời gây sốt toàn cầu và giữ đỉnh bảng xếp hạng Billboard 100 đến 19 tuần liên tiếp. Old Town Road còn giúp rapper sinh năm 1999 thắng 2/4 đề cử Grammy.

Ba năm trước, Lil Nas X được nhắc tới như một hiện tượng của làng nhạc Âu - Mỹ. Gần đây, anh phát hành album phòng thu đầu tiên Montero và tiếp tục gây sốt. Lil Nas X đã bứt hẳn lên để là ngôi sao thu hút sự chú ý bậc nhất hiện tại.

Lil Nas X đang hoạt động trong cả vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. Giọng ca 22 tuổi bỏ đại học để tìm đến âm nhạc. Anh hâm mộ Nicky Minaj, Drake, Nas, do đó chọn rap/hip hop là đam mê. Sau này, Lil Nas X lấy rap/hip hop làm nền tảng, rồi pha trộn màu sắc này với các dòng pop, country, trap, Rn'B.

Album Montero là sự hội tụ những gì tốt nhất của Lil Nas X. Rapper 22 tuổi sản xuất 15 ca khúc, nhận sự hỗ trợ của dàn giọng ca khách mời Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Elton John, Doja Cat và Jack Harlow.

Lil Nas X đã bắt tay cùng những producer (nhà sản xuất âm nhạc) hàng đầu của rap/hip hop, pop và trap. Kanye West đã góp một phần dấu ấn cho thành công của Montero. Bên cạnh đó, ê-kíp còn có Omer Fedi (21 tuổi) - thần đồng mới nổi của giới sản xuất và Take a Daytrip - bộ đôi từng làm nhạc cho các nghệ sĩ lớn nhất làng rap.

Album Montero được Guardian đánh giá 5/5 sao. Metacritic - trang tổng hợp các bài review - cho biết Montero đạt trung bình điểm đánh giá 85/100. USA Today cho Montero điểm ưu và nhấn mạnh sự xuất sắc của khâu sản xuất âm nhạc.

Ca khúc chủ đề Montero (Call Me by Your Name) thành công vang dội khi vươn đến #1 BXH Billboard 100. Industry Baby - ca khúc thuộc dòng pop rap - đang gây sốt. Hai bản nhạc tốt nhất trong album đều có vai trò sản xuất âm nhạc từ Take a Daytrip.

Lil Nas X rất giỏi trong việc chọn chủ đề, sáng tác và thể hiện ca khúc. Nhưng yếu tố chủ chốt dẫn đến thành công của anh là việc được hậu thuẫn từ ê-kíp tham gia sáng tác và làm nhạc xuất sắc.

Nam rapper từng chỉ tốn 50 USD để hoàn thành quá trình thu âm Old Town Road. Nhìn từ cột mốc đó, và so sánh với album Montero được ê-kíp vài chục gương mặt hàng đầu hậu thuẫn để thấy bước tiến kinh ngạc của Lil Nas X.

Giờ đây, Lil Nas X được xem là người vượt qua những ranh giới trong âm nhạc - nói cách khác là mềm mại hóa rap/hip hop khi pha trộn cùng nhiều màu sắc âm nhạc. Cách Lil Nas X truyền thông điệp vào một ca khúc, thậm chí xuất hiện và biểu diễn trước khán giả cũng khác biệt.

Hãy nhìn màn trình diễn tại sân khấu VMAs 2021 để thấy vì sao Lil Nas X đang chiếm sóng truyền thông.

Cách ăn mặc của Lil Nas X khác biệt phần còn lại.

Dị nhân

Lil Nas X đã thẳng thắn công khai mình là người đồng tính sau khi được biết tới từ Old Town Road. Nam rapper lập tức phơi bày sự thật để được là chính mình trong âm nhạc, đồng thời góp sức đưa những nét đặc trưng của cộng đồng LGBT đến nhiều khán giả.

Tên tuổi Lil Nas X thăng tiến đột biến trong 2 năm qua, bên cạnh chất lượng âm nhạc, có đóng góp chủ chốt từ việc nam rapper thu hút sự chú ý quá lớn. Không chỉ vì Lil Nas X công khai là người đồng tính, mà đến từ phát ngôn, cách xây dựng hình tượng của ngôi sao Gen Z.

Lil Nas X đã thực hiện bộ ảnh như đang mang thai để quảng bá cho album Montero. Anh hóa thân thành ác quỷ trong MV Montero (Call Me By Your Name) và thực hiện nhiều khung hình nhạy cảm trong MV Industry Baby.

Nam rapper được ví như Lady Gaga phiên bản nam của làng nhạc Âu - Mỹ. 10 năm trước, Lady Gaga cũng gây ầm ĩ vì cách ăn mặc phá cách, quái dị. Nhưng Lil Nas X còn khủng khiếp hơn thế, bởi anh làm những điều chưa ai làm, gây choáng váng.

Times gọi Lil Nas X là người phá vỡ rào cản. Không có nhiều nghệ sĩ da màu hát nhạc đồng quê như Lil Nas X. Cũng không có quá nhiều rapper công khai mình là người đồng tính, bởi rap luôn gắn với hình tượng mạnh mẽ, phải gai góc, hơn là viễn cảnh uốn dẻo, khoe các đường cong cơ thể như khi Lil Nas X biểu diễn Industry Baby ở VMAs 2021.

Nội lực của Lil Nas X đang tồn tại 2 thái cực. Đầu tiên là tài năng của anh, được dự đoán còn tiếp tục bùng nổ và ghi dấu ấn, đoạt thêm vài giải Grammy trong mấy năm tới. Nhưng sự nổi loạn trong con người của Lil Nas X có thể còn dữ dội hơn.

Anh nói: "Tôi sẽ còn tiếp tục vì tiếng nói và trách nhiệm của mình khi sinh ra với hình tượng này".

Những gì Lil Nas X đang làm là phá cách, nhưng cũng dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Không thể tưởng tượng nam rapper sẽ làm gì trong lần xuất hiện tiếp theo. Sự nổi loạn giúp Lil Nas X thành công ở khía cạnh truyền thông, nhưng làm cái gì cũng có hai mặt của nó.