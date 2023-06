Cuốn “Vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes: Cuộc điều tra màu đỏ” - đánh dấu sự ra đời của một trong những nhân vật đình đám nhất trong văn học trinh thám: Thám tử Sherlock Holmes.

Kể từ khi "chào đời", anh chàng Sherlock Holmes đã xuất hiện trong 4 tiểu thuyết và 56 truyện ngắn, sau đó còn tiếp tục "lấn sân" sang sân khấu, màn ảnh, trò chơi điện tử, truyện tranh. Mới đây, một phiên bản đặc biệt về vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes đã được ra mắt, dành cho những fan của vị thám tử tài giỏi này.

Cuốn Vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes: Cuộc điều tra màu đỏ.

“Dòng máu đỏ của kẻ tội phạm luồn lách giữa những sợi chỉ không màu của cuộc sống. Và nhiệm vụ của chúng ta là tháo gỡ nó, bóc trần mọi mặt của nó đưa ra ánh sáng” - câu chuyện về vụ án đầu tiên của Sherlock Holmes bắt đầu ở London năm 1878, khi bác sĩ Watson tội nghiệp trở về từ Ấn Độ, trên người không một xu dính túi.

Trên bờ vực tuyệt vọng, anh gặp Sherlock Holmes, một anh chàng hay thay đổi, cũng đang tìm bạn cùng phòng. Hai người đàn ông vừa chuyển đến số nhà 221 phố Baker thì một trong những thám tử hàng đầu của Scotland Yard đã tới và kêu gọi Sherlock Holmes tài năng giúp anh ta giải quyết một vụ án giết người.

Và, đó chính là một khởi đầu tuyệt vời cho series Sherlock Holmes và bộ đôi huyền thoại đã "cách mạng hóa" tiểu thuyết trinh thám. Cuốn sách được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên với việc bác sĩ Watson thuật lại việc trở lại London của mình, cuộc gặp gỡ của anh ấy với Sherlock, và mối quan hệ hợp tác diễn ra sau đó của “cuộc điều tra màu đỏ”.

Ở phần thứ hai là câu chuyện về các nhân vật John Ferrier, Lucy và Jefferson Hope cùng sự kiện bi thảm ở Thung lũng Salt Lake đã thay đổi cuộc đời họ. Bộ đôi bác sĩ Watson - thám tử Sherlock Holmes đã cùng nhau dẫn dắt cuộc điều tra để tìm ra kết quả cuối cùng với những tình tiết hấp dẫn và đầy bất ngờ.

Ngoài nội dung cuốn hút, phiên bản sách đặc biệt này còn có những hình minh họa với tông màu ấm áp và cổ kính của họa sĩ Vincent Mallié, tất cả đưa độc giả chìm đắm vào làn sương mù mờ ảo của London cuối thế kỷ XIX. Bìa sách được gia công trên chất liệu vải canvas với họa tiết được in theo công nghệ in pet trên giấy, sau đó dùng nhiệt tác động lên vải canvas; tên sách được in lưới bằng mực nhũ, căng khung, pha màu và in trực tiếp trên vải; ruột sách được in trên giấy offset ngà vàng định lượng 100 gsm.

Phiên bản đặc biệt này có số lượng giới hạn là 300 bản, do Công ty cổ phần sách Thái Hà và NXB Hà Nội liên kết xuất bản.