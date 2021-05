Phiên bản đặc biệt của ‘Muốn an được an’

Muốn an được an (in lần đầu tiên năm 1987) là một trong những cuốn sách mỏng, dễ đọc và bán chạy nhất của thiền sư Thích Nhất Hạnh (hơn 250.000 bản đã được bán trên toàn thế giới). Cuốn sách được Thái Hà Books xuất bản từ năm 2014 với phiên bản phổ thông và được đông đảo bạn đọc đón nhận. Ảnh: Sach86.