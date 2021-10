Phía sau vô lăng tài xế Be ngày thành phố mở cửa

Sau 4 tháng “thất nghiệp”, tài xế BeCar nhân đôi niềm vui khi trở lại hoạt động trong ngày thành phố mở cửa, đồng thời nhận được nhiều trợ lực kịp thời từ hãng xe.

“Bốn tháng trời mới được nghe lại tiếng reng nổ cuốc từ app Be, đã gì đâu”, bác tài BeCar Trần Tiến Thành vừa đánh lái chiếc ôtô màu trắng từ Thảo Điền (TP Thủ Đức) về hướng trung tâm thành phố, vừa bắt đầu câu chuyện.

Háo hức ngày trở lại

Khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại TP.HCM, ôtô công nghệ nằm trong nhánh vận tải đầu tiên phải ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Để có thu nhập, anh Thành cùng gia đình chuyển sang bán thực phẩm, đồ ăn trực tuyến. Đôi lúc gọi điện cho khách mua hàng, anh buột miệng “Be xin chào” như một thói quen ăn sâu vào tâm trí.

Biết tin TP.HCM chuẩn bị cho phép xe công nghệ hoạt động lại, anh Thành lập tức mang phương tiện ra kiểm tra và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết: Bằng lái, bảo hiểm, đăng kiểm… Chiếc áo đồng phục Be cũng được giặt lại, treo ngay ngắn chờ ngày tái xuất.

Tài xế Trần Tiến Thành trong ngày đầu hoạt động lại.

Dừng đón vị khách đầu tiên tại một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, anh nhanh chóng xuống mở cửa xe cho khách, không quên câu cửa miệng: “Be xin chào”. Ánh mắt lấp lánh sự hào hứng, anh bảo rằng lần này là tài xế Be chào khách Be thật chứ không phải khách mua cơm tấm nữa.

Xe vừa lăn bánh, tài xế thông báo việc phải lắp màng ngăn theo quy định nên có chút bất tiện, mong khách thông cảm. Anh có trang bị nước xịt khuẩn, khẩu trang và khăn ướt, khách có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Chị Hồ Hạnh - khách hàng đầu tiên của anh Thành - chia sẻ đây cũng là cuốc xe công nghệ đầu tiên chị sử dụng sau khi thành phố mở cửa. “Là khách quen nên tôi an tâm với dịch vụ của các bác tài Be. Thấy xe trang bị chống dịch đầy đủ, giá không tăng so với trước nên tôi tự tin đặt xe”, chị Hạnh chia sẻ.

Trợ lực kịp thời từ hãng xe

Anh Thành cho biết những ngày này, nhu cầu đi lại của người dân chưa cao. Nhưng bù lại, Be hiểu khó khăn của tài xế BeCar phải ngưng việc trong thời gian dài nên áp dụng cùng lúc 3 chương trình thưởng, chỉ cần mở app nhận cuốc là có 1 triệu đồng tiền thưởng, giúp anh em ổn định thu nhập.

Không chỉ vậy, với những cuốc xe đón khách xa, tài xế tiếp tục được hãng hỗ trợ thêm 10.000 đồng/cuốc.

Chuyến xe công nghệ đầu tiên của chị Hồ Hạnh khi thành phố mở cửa.

“Được đi làm đã là hạnh phúc, lại có hãng đứng sau hỗ trợ, động viên nên tôi rất phấn khởi. Mỗi ngày tôi ráng online thêm vài tiếng bù lại thời gian 4 tháng nằm nhà, cũng để hỗ trợ người dân có nhu cầu di chuyển khi số lượng xe công nghệ được phép hoạt động còn ít”, anh Thành tâm sự.

Ngày đầu tiên chỉ chạy 11 cuốc, nhưng được cầm vô lăng, nghe tiếng chuông reo nổ cuốc, chào khách hàng…, đây là niềm mong mỏi suốt 4 tháng của anh Thành và các tài xế công nghệ.

Chương trình thưởng mừng ngày trở lại

Tại TP.HCM, thấu hiểu khó khăn khi các tài xế phải tạm ngưng việc trong thời gian dài, cũng như nhu cầu đi lại của khách hàng chưa cao, Be áp dụng chương trình thưởng mang tên “Online nhiệt tình, rủng rỉnh 1 triệu”. Theo đó, trong tuần đầu tiên hoạt động trở lại, tài xế chỉ cần có khoảng thời gian trực tuyến để nhận cuốc đạt tổng 48 giờ sẽ nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ từ Be.

1.000 bác tài BeCar đầu tiên tại TP.HCM tiếp tục được hỗ trợ thêm 100.000-150.000 đồng nếu có từ 3 chuyến xe thành công. Bên cạnh đó, tài xế Be tiếp tục được hưởng song song chương trình “Tài xế Be thân thiết” với mức thưởng đến 7% cước phí chuyến xe.

Be cũng trang bị miễn phí cho các bác tài bộ kit “BeCar an toàn” gồm hai chai dung dịch sát khuẩn nhanh, bảng khuyến cáo an toàn và hướng dẫn phòng chống dịch.

Các chương trình này nhằm hỗ trợ tài xế đảm bảo thu nhập sau dịch trong bối cảnh nhu cầu thị trường chưa cao, cũng như động viên các bác tài sẵn sàng hoạt động, phục vụ nhu cầu di chuyển thiết yếu của người dân.

Trước đó, xuyên suốt mùa dịch, Be đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ chi phí cho tài xế phải cách ly vì Covid-19, tạo quỹ đảm bảo thu nhập, giúp đỡ tài xế có hoàn cảnh khó khăn, tiên phong tự tổ chức xét nghiệm cho tài xế…