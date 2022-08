Phía sau 'Joker' Joaquin Phoenix là góc tối

Joaquin Phoenix giành được nhiều giải thưởng lớn trong suốt hành trình diễn xuất kéo dài ba thập kỷ. Tuy vậy, ít ai thấy được quá khứ u buồn đằng sau sự nghiệp danh giá của anh.

Nam diễn viên tài năng trước nay luôn tạo kinh ngạc cho khán giả lẫn giới chuyên môn về sự linh hoạt trong các vai diễn của mình, từ huyền thoại âm nhạc Johnny Cash trong Walk the Line cho tới phản diện Arthur Fleck trong Joker – tác phẩm giúp ông nhận về tượng vàng Oscar danh giá.

Trái ngược với sự đình đám trên màn ảnh rộng, ngôi sao gạo cội luôn kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Đây được cho là nỗi sợ ám ảnh và tổn thương từ những vết sẹo quá khứ của nam tài tử. Bởi trong suốt quá trình vươn lên trở thành ngôi sao Hollywood, Phoenix đã trải qua nhiều sự kiện bi thảm.

"Tắc kè hoa" thuộc trường phái "Method - acting" của điện ảnh Hollywood.

Lớn lên trong một giáo phái cuồng tín

Joaquin Phoenix sinh ngày 28/10/1974 tại San Juan, Puerto Rico. Trước khi bén duyên với màn ảnh, anh lớn lên cùng gia đình trong cuồng phái mang tên Children of God vào những năm 1970. Khi còn nhỏ, Phoenix thường ở cùng với những đứa trẻ khác trong giáo phái hoặc dạo ca trên đường phố để đổi lấy thức ăn, theo tờ Daily News.

Sau thời gian dài lang thang truyền giáo, gia đình Phoenix vỡ mộng và rời bỏ Children of God vào năm 1977 do phản đối những quy tắc ngày càng méo mó của giáo phái này. Rời khỏi Venezuela, họ chuyển đến Florida và cuối cùng là Los Angeles, nơi sự nghiệp của Phoenix bắt đầu cất cánh.

Joaquin Phoenix thời trẻ trong bộ phim Gladiator.

Quyết định ăn chay trường

Tháng 10/1977, vào sinh nhật lần thứ ba của Phoenix, cả gia đình đã đến cảng thành phố Florida, nơi nam diễn viên "Joker" thích thú khi được xem cá nhảy trên mặt nước. Tại đó, họ chứng kiến cảnh tượng những chú cá đáng thương bị đóng đinh vào mạn thuyền khi rơi vào tay các ngư dân đánh bắt.

Phoenix trở nên bàng hoàng khi nhận ra rằng “thứ mà chúng ta ăn từng tràn đầy sức sống và chúng ta có thể thấy nó đang vật lộn để giành lấy sự sống của mình". Từ thời điểm đó, gia đình ngừng ăn thịt, cá và thực hiện lối sống thuần chay.

Sau trải nghiệm ám ảnh đó, Phoenix đã dành thời gian cho nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền động vật, điển hình là các hoạt động tích cực với tổ chức PETA hiện tại.

Tận mắt chứng kiến cái chết của anh trai

Thời thơ ấu, Joaquin rất thân thiết với mọi người, đặc biệt là anh trai River Phoenix lớn hơn mình bốn tuổi. Cuối tháng 10/1993, cùng với River, Joaquin đã tới dự tiệc tại The Viper Room, một club có cổ phẩn của Johny Depp. Tại đây, River đã uống một ly cocktail chứa heroin và cocaine, khiến anh gục xuống vỉa hè và sau đó bị co giật, The Guardian đưa tin.

Joaquin điên cuồng gọi 911, nhưng anh trai của tài tử đã chết vào thời điểm đội cứu thương đến.

Cặp đôi River và Joaquin nhà Phoenix khi còn nhỏ.

Nhiều thập kỷ sau đó, nam diễn viên vẫn ám ảnh về người anh trai quá cố. "Tôi có cảm giác hầu hết bộ phim mình tham gia đều có mối liên hệ với River theo một cách nào đó. Anh ấy luôn dõi theo và dẫn lối cuộc sống của tôi”, Joaquin chia sẻ với tờ CBS News.

Vật lộn với lạm dụng rượu

Giữa thập niên 2000, nam tài tử được ca ngợi là một trong những diễn viên vĩ đại nhất đương thời, đặc biệt với vai diễn huyền thoại nhạc đồng quê Johnny Cash trong Walk the Line. Màn trình diễn xuất sắc giúp anh nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình với nhiều đề cử giải thưởng điện ảnh. Đó cũng là thời điểm Phoenix bắt đầu phát sinh lạm dụng rượu.

Joaquin Phoenix trong phim Walk The Line (2005).

Nhập vai Johnny Cash chìm đắm trong rượu và ma túy, Joaquin ép buộc bản thân phải rơi vào trạng thái tương tự để đạt tới thăng hoa trong diễn xuất nhập tâm.

Giải thích với tờ Time Out, anh chia sẻ: “Đó là thời điểm tôi không còn nhận thức được việc uống rượu của mình. Dù vốn dĩ không phải người người nghiện rượu hàng ngày nhưng tôi chẳng có việc gì để làm hay bất cứ điều gì khác kìm hãm cả. Tôi ép buộc mình uống rượu để khiến cho bản thân cảm thấy ổn. Thực sự là như vậy".

Tháng 4/2005, Joaquin đã tự mình vào trại cai nghiện để kiểm soát vấn đề lạm dụng rượu. Vài năm sau đó, anh trả lời phỏng vấn trên tờ The New York Times rằng, đó là một trong số những quyết định đúng đắn nhất mà mình đã từng thực hiện.

Ám ảnh với tâm lý diễn xuất

Là một trong số diễn viên được đánh giá cao nhất ở thế hệ của mình, Joaquin Phoenix vẫn trải qua cảm giác lo lắng bất ổn khi đóng phim. Không chỉ vậy, với việc sử dụng "Method – acting", phương pháp diễn xuất nhập tâm cực đoan, anh còn gặp nhiều vấn đề với việc trầm cảm và rối loạn nhân cách.

Nam tài tử từng chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất của mình: "Tôi đã diễn xuất được 30 năm. Nhưng tôi vẫn buồn nôn vào trước ngày quay và có khoảng thời gian lo lắng tới mức khó tin. Ê-kíp phải đặt miếng đệm dưới ... nách tôi, bởi vì tôi đổ rất nhiều mồ hôi đến nỗi nó nhỏ giọt xuống trang phục".

Joaquin Phoenix cùng Robert De Niro tại premiere Joker (2019).

Trong những ngày đầu tập dượt cho phim Joker, Joaquin Phoenix cũng gặp nhiều trục trặc với bạn diễn Robert De Niro – một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất thế giới.

Theo một câu chuyện trên tạp chí Vanity Fair, De Niro muốn cả hai cùng dượt qua toàn bộ kịch bản, nhưng Phoenix từ chối làm điều này do mắc phải sự lo lắng không thể kiểm soát. Cuối cùng, De Niro đã phải gặp trực tiếp Phoenix để cùng giải quyết vấn đề tâm lý của đồng nghiệp. Ông đã phải liên tục an ủi và động viên Joaquin, kèm theo đó là một nụ hôn lên má.