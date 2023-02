Người đứng sau giọng nói gốc của Siri

Ký hợp đồng lồng tiếng vào năm 2005, Susan Bennett không nghĩ lời thoại của cô được Apple mua lại để sử dụng cho trợ lý ảo Siri.

Susan Bennett là diễn viên lồng tiếng cho phiên bản đầu tiên của Siri. Những bản thu âm được ghi vào năm 2005 tại công ty phần mềm ScanSoft, sau đó được Apple mua để tích hợp vào trợ lý ảo.

Trong bài viết dành cho Business Insider, Bennett đã chia sẻ nhiều chi tiết thú vị trong quá trình làm việc, từ đó trở thành giọng nói đầu tiên của Siri.

Không biết mục đích khi thu âm

Trước khi trở thành diễn viên lồng tiếng, Bennett chuyên hát khẩu hiệu (jingle) cho quảng cáo tại các studio ở Atlanta (Mỹ).

Trong một dự án, khi người lồng tiếng không xuất hiện, quản lý đã mời Bennett để thay thế, đồng thời đào tạo cô trở thành diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.

Tháng 6/2005, Bennett ký hợp đồng thu âm cho dự án mới của công ty phản hồi giọng nói tương tác (IVR) có tên ScanSoft, sau này đổi thành Nuance. Lúc đó, ScanSoft hợp tác với GM Voices, studio lồng tiếng đã làm việc nhiều lần với Bennett.

"Tôi nghĩ kịch bản gồm những lời tương tác thông thường, kiểu như 'Thanks for calling' hay 'Please dial one'. Tuy nhiên, tôi phải đọc các câu vô nghĩa như 'Cow hoist in the tug hut today' hay 'Say shift fresh issue today'", Bennett cho biết.

Susan Bennett trong một đợt lồng tiếng. Ảnh: Susan Bennett.

Bên cạnh các tổ hợp âm tiếng Anh, Bennett còn được yêu cầu đọc địa chỉ và tên đường. Những lời thoại sau đó được xử lý để ghép thành từ, câu và đoạn văn hoàn chỉnh.

Suốt tháng 7/2005, Bennett thu âm tại nhà 4 giờ/ngày, 5 ngày mỗi tuần. "100 câu thoại đầu tiên khá vui và thú vị, nhưng sau đó thì rất mệt mỏi", cô cho biết.

Dù dành nhiều công sức, Bennett không biết giọng nói của mình được sử dụng như thế nào. Lúc ấy, Bennett đoán chúng được đưa vào hệ thống tổng đài của công ty. Thù lao được trả theo giờ, và cô chuyển sang công việc khác khi hoàn tất.

Email bất ngờ sau 6 năm

Apple giới thiệu Siri cùng với iPhone 4s vào tháng 10/2011. Ít lâu sau, Bennett nhận một email từ đồng nghiệp.

"Này, chúng tôi đang dùng thử chiếc iPhone mới mua, có phải cô đó không?", email cho biết.

Thừa nhận không hiểu nội dung email, Bennett truy cập website của Apple, xem video quảng cáo Siri và lập tức nhận ra đó là giọng nói của cô.

Năm 2013, CNN mời một chuyên gia pháp y âm thanh với 30 năm kinh nghiệm để nghiên cứu 2 giọng nói. Ông khẳng định cả 2 giống hệt nhau.

Phiên bản đầu tiên của trợ lý ảo Siri năm 2011. Ảnh: Apple.

"Tôi được trả thù lao cho hợp đồng thu âm tại ScanSoft. Tuy nhiên do Apple mua các bản thu âm trực tiếp từ ScanSoft, tôi không được trả tiền hoặc công nhận từ phía Apple", Bennett cho biết.

Dù tự hào khi giọng nói của mình được đưa vào Siri, Bennett từng lo lắng điều đó sẽ khiến cô khó tham gia các vai lồng tiếng khác.

"Tôi thích công việc lồng tiếng, nhưng không muốn bị xem là giọng nói của trợ lý ảo", Bennett viết thêm.

"Thật thú vị khi là Siri"

Apple dần phát hành nhiều biến thể giọng nói và ngôn ngữ khác nhau cho Siri. John Briggs, phát thanh viên nổi tiếng của BBC lồng giọng Anh, trong khi diễn viên lồng tiếng, ca sĩ Karen Jacobsen là giọng nói của Siri tại Australia.

Sau khi liên lạc với 2 người trên, Bennett phát hiện tất cả được mời thu âm vào năm 2005, không hề biết mục đích của các bản ghi. Cuối cùng, chúng được Apple mua để sử dụng cho Siri.

Do không có ràng buộc pháp lý với Apple, Bennett quyết định công khai việc lồng tiếng cho Siri vào năm 2013. Kể từ đó, Bennett được mời tham gia nhiều show truyền hình, làm diễn giả của TEDx Talk và nói chuyện trên radio.

Giao diện của Siri trên iOS 16. Ảnh: Unsplash.

Giọng nói của Bennett xuất hiện tại những nơi khác, ví dụ như sân bay Atlanta để thông báo chuyến bay của Delta Airlines.

"Rõ ràng các công ty vẫn mua giọng nói của tôi thông qua Nuance đến tận ngày nay. Con trai luôn nghe giọng của tôi trong các quảng cáo khác nhau", Bennett cho biết.

Siri được Apple cập nhật nhiều lần. Do đó, giọng của Bennett không còn được sử dụng. Dù vậy, cô vẫn rất vui khi bản thân từng là giọng nói của trợ lý ảo này.

"Giọng gốc của Siri có chút lém lỉnh, họ đã mang đến khiếu hài hước và sự thông minh sắc sảo cho giọng nói ấy... Giờ đây, đối với tôi, giọng của Siri có vẻ nhạt nhẽo hơn. Dù vậy, khá kỳ lạ khi tôi chưa từng nói chuyện với Siri bằng giọng của mình.

Không thể đong đếm lượng công việc có thể lỡ mất khi lồng tiếng cho Siri, nhưng tôi thích nhìn vào mặt tích cực. Thật thú vị khi là Siri. Điều đó mang đến cho tôi nhiều cơ hội tuyệt vời", Bennett chia sẻ.