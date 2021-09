Phía sau cảnh quay dưới nước của diễn viên Việt

Diễm My, Lương Thanh, Thúy Diễm có những trải nghiệm khó quên khi phải thực hiện cảnh quay dưới nước.

Trong các phim truyền hình có cảnh quay dưới nước, đa số diễn viên tự thực hiện. Tất nhiên, phân cảnh đó phải trong phạm vi an toàn để tránh xảy ra rủi ro. Với những tình huống khó và dễ gây nguy hiểm hơn, ê-kíp sử dụng diễn viên quần chúng thay thế.

Lương Thanh, Diễm My biết bơi nhưng vẫn sợ

Trong Tình yêu và tham vọng, Diễm My có hai phân cảnh dưới nước. Đầu tiên là tình huống nhân vật Phan Linh bị trượt chân, ngã xuống suối trong rừng. Thứ hai là cảnh Linh bị em gái lỡ tay đẩy xuống hồ.

Diễm My cho hay cô biết bơi nhưng vẫn có cảm giác sợ nước. Với cảnh quay được thực hiện tại Vườn quốc gia Ba Vì cùng Nhan Phúc Vinh, nữ diễn viên nhớ mãi. Cô kể bị đuối sức vì vừa phải chạy trong rừng, vừa diễn động tác vùng vẫy dưới nước. Mỗi lần ngoi lên lặn xuống, cô bị nước chảy vào miệng. Hơn nữa, nước ở suối lạnh cóng, khiến cô run lập cập.

Cảnh quay của Diễm My và Nhan Phúc Vinh. Ảnh: Phim Tình yêu và tham vọng.

Ở cảnh thứ 2, ê-kíp thực hiện vào buổi tối tại một khu du lịch. Theo video hậu trường, đoàn phim chuẩn bị sẵn phao ở phía dưới để hỗ trợ Diễm My. Khi hoàn thành cảnh, nữ diễn viên mệt lả. Do không có bậc thang để bước lên bờ, đạo diễn cùng ê-kíp chật vật kéo Diễm My khỏi mặt nước. Lần đầu tiên quay phim dài tập ở miền Bắc, Diễm My chia sẻ sự thay đổi thời tiết khiến cô từng bị ốm. Sau đó, cô thích nghi và làm quen dần.

"Đoàn liên tục quay đêm, cộng thêm thời tiết mùa hè nắng nóng, nên tôi khá đuối. Vào mùa đông thì trời lại quá lạnh. Nhiều hôm chúng tôi ở trường quay đến 2-3 giờ sáng, về nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại đi quay tiếp", cô tâm sự.

Tương tự Diễm My, Lương Thanh và Khả Ngân cũng có cảnh ngụp lặn dưới nước trong phim 11 tháng 5 ngày. Phân đoạn của Khả Ngân và Thanh Sơn được thực hiện ở một bể bơi, tạo cảm giác an toàn hơn.

Còn với Lương Thanh, đó là một trải nghiệm khó quên. Cô cho biết bối cảnh hồ sâu khoảng 6 m. Trong lần tập đầu tiên, Lương Thanh bị hụt chân, hốt hoảng bởi cô không nghĩ nước sâu đến thế. Đến lần thứ hai, nữ diễn viên được ê-kíp trấn an tinh thần. Trước khi nhảy xuống, Lương Thanh dặn đồng nghiệp Trung Ruồi: "Anh phải nhảy xuống cứu em liền đấy nhé".

Lương Thanh và Trung Ruồi tập trước khi quay. Ảnh: VFC.

Nữ diễn viên nói với Zing: "Cảnh này được thực hiện vào buổi tối. Hơn nữa, ê-kíp chỉ quay một đúp. Tôi và anh Trung đều không bơi tốt, nên cũng run. Hai anh em tập trước từ buổi chiều. Khi lên phim, mọi người có thể cảm thấy mực nước không sâu. Nhưng thực tế hồ sâu 6-7 m".

Trước đó, Thúy Diễm chia sẻ cô có cảnh quay ám ảnh trong Cát đỏ. Bối cảnh là cầu ông Cọp ở Phú Yên. Vào vai người phụ nữ tên Nhớ, nữ diễn viên phải diễn cảnh đánh nhau, sau đó nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Thúy Diễm kể người đóng thế làm động tác nhảy thay cô vì độ cao nguy hiểm. Song, đạo diễn cần góc quay cận, nên Thúy Diễm vẫn tự bơi. Đôi lúc, cô cảm thấy mệt và đuối nhưng tự nhủ bản thân cố gắng vượt qua.

Đoàn phim Hương vị tình thân dùng diễn viên quần chúng đóng thế

Đến lúc này, phim Hương vị tình thân có hai phân đoạn dưới nước ấn tượng. Ở cảnh Long nhảy xuống hồ cứu Nam, Mạnh Trường và Phương Oanh tự thực hiện. Ê-kíp chỉ quay một đúp và cũng không được tập, vì thế, hai thành viên trong đoàn đã thị phạm cho Mạnh Trường và Phương Oanh. Sau khi quan sát kỹ, đồng thời nghe hướng dẫn từ đạo diễn, hai diễn viên chính bắt đầu diễn trước ống kính.

Mạnh Trường bật mí cảnh này khó ở chỗ anh và Phương Oanh phải tương tác cùng một chú chó. Vì vậy, các thành viên trong đoàn đều lo lắng cho đến khi hoàn thành.

Tuy nhiên, với cảnh bà Xuân (Quách Thu Phương) nhảy cầu trong tập 34 (phần hai), đoàn phim đã sử dụng diễn viên thay thế để đảm bảo an toàn. Khoảng cách từ thành cầu xuống mặt nước tương đối xa, do đó, ê-kíp cần người biết bơi.

Ê-kíp sử dụng diễn viên thay thế ở cảnh nhảy cầu. Ảnh: VFC, Couple phim Việt.

Đoàn phim tận dụng góc quay toàn cho cảnh này, song những khán giả tinh mắt vẫn có thể nhận ra các nhân vật Nam, Long, Huy và ông Khang đã được thay bằng diễn viên quần chúng.

Thời gian qua, ê-kíp Hương vị tình thân gặp không ít khó khăn trong quá trình quay phim để đảm bảo lịch phát sóng. Bối cảnh cũng là một vấn đề nan giải. Đoàn phim đã thực hiện nhiều cảnh ngoại tại Ninh Bình, chọn những không gian vắng để không ảnh hưởng quy định giãn cách xã hội.

"Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về việc đi lại, sắp xếp bối cảnh… Mọi người đều cố gắng khắc phục vì phim quay cuốn chiếu. Các thành viên trong đoàn thực hiện yêu cầu 5K đầy đủ. Diễn viên khó hơn ở chỗ không đeo khẩu trang được khi thoại. Cá nhân tôi luôn chú ý rửa tay sát khuẩn và bổ sung đề kháng cho cơ thể" - diễn viên Thu Quỳnh (đảm nhận vai Khánh Thy) chia sẻ.