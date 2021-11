Phía sau bộ suit trong phim 'House of Gucci'

Nhà thiết kế Janty Yates là người đứng sau loạt trang phục trong phim "House of Gucci". Cô cho biết những bộ suit được chuẩn bị kỳ công và ẩn chứa nhiều thông điệp.

Khung cảnh xa hoa của Italy và dàn diễn viên giúp bộ phim House of Gucci thu hút sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh đó, những trang phục xuất hiện trong phim cũng được đánh giá cao.

Nhà thiết kế Janty Yates là người chuẩn bị trang phục trong phim. Chia sẻ với GQ, cô cho biết: "Quá trình làm việc cho House of Gucci giống như chơi tàu lượn siêu tốc. Vài tháng đầu tiên, chúng tôi làm mọi thứ từ xa do dịch bệnh. Trợ lý của tôi đã đến nhà Lady Gaga 4 lần và gặp Al Pacino 3 lần. Tôi làm việc qua Zoom và cảm thấy mọi thứ rất rời rạc. Đến khi được gặp và làm việc trực tiếp với dàn diễn viên, tôi mới cảm thấy thú vị hơn".

Quá trình chuẩn bị trang phục cho bộ phim House of Gucci bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh. Ảnh: Vogue.

Trang phục giúp khắc họa nhân vật

Quá trình làm trang phục phim giúp Janty Yates có được những kỷ niệm tuyệt vời. Cô cho biết đã chuẩn bị cho Lady Gaga 22 bộ đồ. Trong khi đó, mỗi nhân vật nam đều được chuẩn bị các bộ suit hoàn toàn khác biệt.

Bộ suit hồng của nhân vật Paolo Gucci (do diễn viên Jared Leto thủ vai) được may bởi Attolini Brothers. Nhà thiết kế Janty Yates tiết lộ quần áo của nhân vật Paolo Gucci giúp xây dựng hình tượng bóng bẩy. Đích thân cô đã thiết kế trang phục được diễn viên Jared Leto mặc trong phim. Sau đó, các bộ đồ được Attolini Brothers may ở Naples (Italy).

Bên cạnh đó, một bộ đồ nổi bật khác của nhân vật Paolo Gucci là suit kẻ xanh. Nhà thiết kế Janty Yates nhận định: "Nhân vật Paolo là một trong những người đàn ông mặc xấu nhất mà tôi từng thấy. Ngoại hình của nhân vật này rất kinh khủng. Vì vậy nhằm khắc họa lại nhân vật, tôi để Jared Leto mặc đồ kẻ sọc, cà vạt to".

Những bộ suit được chuẩn bị cho các diễn viên nam đều tồn tại ý nghĩa riêng, giúp khắc họa nhân vật rõ hơn. Ảnh: GQ.

Trong khi đó, bộ suit có phom dáng rộng mà diễn viên Al Pacino mặc được sao chép từ hình ảnh gốc của nhân vật Aldo Gucci. Ngoài ra, quá trình hoàn thiện bộ đồ gặp nhiều khó khăn do thợ may Len Logsdail bị ốm. Nhà thiết kế Yates đã phải tuyển dụng người mới để kịp với tiến độ ghi hình của bộ phim.

Lượng lớn trang phục cần được chuẩn bị

Janty Yates mất nhiều thời gian để chuẩn bị bộ suit mà nhân vật Maurizio Gucci (Adam Driver thủ vai) mặc khi bị ám sát. "Chúng tôi đã chuẩn bị 8 chiếc áo sơ mi, áo khoác và quần tây để có thể ghi hình cảnh ám sát dù thực tế chỉ sử dụng 2 chiếc", Janty Yates nói.

Bên cạnh đó, ê-kíp của Janty Yates đã may cho nhân vật Maurizio Gucci rất nhiều quần áo. Thợ may Len Logsdail đã tạo ra tổng cộng 25 bộ quần áo và 10 mẫu áo khoác. Trong khi đó, thợ may Zegna đã hoàn thiện 10 bộ quần áo và 5 chiếc áo khoác. Adam Driver xuất hiện trong phim khoảng 44 lần. Bởi vậy, nhân vật của anh đã được chuẩn bị số lượng quần áo rất lớn.

Diễn viên Jared Leto mặc bộ suit kẻ xanh khi thủ vai Paolo Gucci. Ảnh: GQ.

Mặt khác, bộ đồ mặc khi đi trượt tuyết của nhân vật Maurizio Gucci từng đón nhận sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều người đã sử dụng quần áo của nhân vật này làm trang phục chơi Halloween. Janty Yates cho biết đã chuẩn bị trước 10 mẫu áo len khác nhau để Adam Driver mặc thử. Đạo diễn Ridley Scott là người đưa ra ý tưởng quấn áo quanh eo nam diễn viên Adam Driver.

Trong quá trình hoàn thiện trang phục, Janty Yates nhận nhiều góp ý từ dàn diễn viên. Cụ thể, diễn viên Jeremy Irons đã đề xuất việc đeo khăn quàng cổ cho nhân vật Rodolfo Gucci. Đời thường, nam diễn viên cũng có thói quen đeo khăn để giữ ấm cổ. Bởi vậy, ông đã tìm đến nhà thiết kế và gợi ý việc để nhân vật trong phim dùng thêm khăn.