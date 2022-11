Phi vụ lừa đảo kỳ công của nam thanh niên

Sau khi nhận 6 máy vi tính từ anh Sáu, Linh mang đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn Đà Nẵng cầm cố, lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Qua công tác nắm thông tin địa bàn, khoảng tháng 7/2021, trinh sát đội Cảnh sát kinh tế và môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện nam thanh niên xuất hiện trên địa bàn phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), tự xưng là trưởng phòng một công ty phát triển phần mềm tại TP Đà Nẵng có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức theo dõi.

Qua xác minh, đội cảnh sát kinh tế và môi trường nhận thấy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số người nên báo lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tiếp tục rà soát tình hình, các trinh sát phát hiện nam thanh niên này đã lừa đảo, chiếm đoạt 6 máy tính xách tay (laptop) của anh Bùi Minh Sáu (1993, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) có giá trị 200 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Linh tại CQĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Nhận định sau khi tiêu xài hết tiền do phạm tội mà có, nghi phạm sẽ quay trở lại địa bàn Ngũ Hành Sơn để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, nên các trinh sát tổ chức đón lõng. Tuy nhiên, nghi phạm thuộc dạng lừa đảo chuyên nghiệp, nên có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an. Kiên quyết không để đối tượng lọt lưới pháp luật, các trinh sát vẫn kiên trì bám địa bàn, quyết tâm bắt giữ người này.

Đến khoảng 17h ngày 9/11, sau khi xác định nghi phạm sẽ “ghé” tại địa bàn TP Đà Nẵng, các trinh sát đội Cảnh sát kinh tế và môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức “đón lõng” và bắt giữ người này tại địa chỉ số 95/21 - Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An). Tại CQĐT, nam thanh niên khai báo tên là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1997, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Qua đấu tranh, Linh khai nhận khoảng tháng 5/2021 do túng tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý đồ đó, Linh lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan đến Công ty Sea Event rồi giả vờ hỏi về thủ tục thuê laptop.

Sau khi được anh Bùi Minh Sáu (nhân viên Công ty Sea Event) trả lời: thủ tục thuê đối với cá nhân cần phải có CMND, phải đặt cọc tiền, nếu là công ty phải có giấy đăng ký kinh doanh… nhưng không cần đặt cọc. Linh lên mạng giả vờ cần tuyển lái xe và để lại số điện thoại 0795689786 để mọi người liên lạc.

Sau đó, anh Lê Tất T. (SN 1997, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên lạc theo số điện thoại của Linh để xin việc. Linh yêu cầu anh T. cung cấp CMND, GPLX. Từ những thông tin cá nhân của anh T., Linh tiếp tục vào mạng tìm người làm CMND giả với giá 2 triệu đồng/CMND.

Lúc này, Linh lấy hình ảnh thật của mình và thông tin cá nhân anh T. để làm giả CMND. Tiếp đó, Linh đặt làm giả con dấu Văn phòng phát triển phần mềm Asia soft của Công ty TNHH Phát triển phần mềm châu Á (công ty PTPM châu Á) với mã số doanh nghiệp 0304347356 và đặt làm biển hiệu công ty PTPM châu Á đặt tại nhà thuê ở địa chỉ 191 Lê Quang Đạo (Đà Nẵng).

Đến đầu tháng 6/2021, Linh lấy tên giả là Lê Tất T., chức vụ: Trưởng phòng công ty PTPM Châu Á liên hệ gặp anh Bùi Minh Sáu để thuê 6 chiếc laptop để làm phần mềm. Tưởng thật, anh Sáu lập hợp đồng số 03062021 có nội dung cho công ty PTPM châu Á thuê 6 máy vi tính.

Ngày 3/6/2021, tại địa chỉ 191 Lê Quang Đạo anh Bùi Minh Sáu lập biên bản bàn giao tài sản, có nội dung: Công ty Sea Event cho Văn phòng phát triển phần mềm Asia soft thuê 6 máy vi tính từ ngày 3/6/2021 đến ngày 7/6/2021. Sau khi nhận 6 máy vi tính từ anh Sáu, Linh mang đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn Đà Nẵng cầm cố, lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Hiện tại, CQĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Linh để tiến hành điều tra, mở rộng án. Qua vụ việc trên, Công an quận Ngũ Hành Sơn khuyến cáo, tội phạm lừa đảo hoạt động ngày càng tinh vi, với nhiều thủ đoạn mới. Do đó, khi tiến hành giao dịch cần tìm hiểu kỹ lưỡng… để không sập bẫy của đối tượng xấu.