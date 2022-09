Phí sửa chữa Apple Watch Ultra tương đương một chiếc đồng hồ mới

Không chỉ có kích thước lớn, hầm hồ, giá đắt ngang iPhone 14, Apple Watch Ultra còn có chi phí sửa chữa rất cao.

Trong khuôn khổ sự kiện Far Out, diễn ra vào rạng sáng ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple công bố Apple Watch Ultra, một thiết bị đeo có giá 799 USD dành cho những người tham gia các hoạt động khắc nghiệt như leo núi, chạy siêu marathon hoặc lặn.

Không chỉ có giá ngang với một chiếc iPhone 14 cơ bản, chi phí sửa chữa của thiết bị này cũng rất đắt đỏ. Trên website của mình, Apple cho biết nếu người dùng làm vỡ màn hình, nút bấm, cảm biến hoặc các bộ phận khác trong quá trình sử dụng, họ sẽ phải trả chi phí sửa chữa 499 USD , trừ khi được bảo hành theo gói dịch vụ AppleCare Plus. Mức phí này còn cao hơn cả một chiếc Apple Watch Series 8 mới (có giá từ 399 USD ).

Đây mới chỉ là mức phí ước tính của Apple. Hãng cũng lưu ý chi phí chính xác chỉ được báo sau khi sản phẩm được đưa đến trung tâm bảo hành để kiểm tra lỗi. Để so sánh, mức phí tương tự của Apple Watch Series 8, ra mắt trong cùng sự kiện, là 299- 399 USD .

Chi phí sửa Apple Watch Ultra lên đến 499 USD nếu không có gói bảo hành mở rộng. Ảnh: Apple.

Phí thay pin trên một chiếc Ultra cũng sẽ đắt hơn so với những chiếc đồng hồ khác của Apple, với giá 99 USD thay vì 79 USD . Nguyên nhân có thể là do Ultra được trang bị viên pin lớn hơn nhiều so với Series 8.

Apple thường gây tranh cãi với việc định giá sản phẩm, phụ kiện đắt một cách bất thường, chẳng hạn miếng khăn lau màn hình có giá 19 USD . Tuy nhiên, chi phí sửa chữa Ultra cao là có cơ sở. Linh kiện của Apple Watch thường rất nhỏ và được dán "chết" lại với nhau. Cả 2 yếu tố này đều khiến cho việc sửa chữa rất khó khăn.

Theo The Verge, khi người dùng mang đến một chiếc Apple Watch hỏng nặng, công ty thường không sửa mà đổi một thiết bị đã tân trang, hoặc họ sẽ thuê một đơn vị chuyên nghiệp để can thiệp sâu vào máy. Đây đều là những lựa chọn tốn kém.

Giải pháp kinh tế ở đây là mua thêm dịch vụ bảo hành mở rộng AppleCare Plus. Gói bảo vệ dành cho Apple Watch Ultra có giá 100 USD hoặc 4,99 USD /tháng. Khi đó, giá sửa chữa sẽ được giảm xuống còn 79 USD thay vì 499 USD như ban đầu.

Apple Watch Ultra là thiết bị được chú ý nhất trong bộ ba smartwatch mới được Apple ra mắt, sở hữu thiết kế và nhiều tính năng dành cho người tập thể thao chuyên nghiệp.

Đồng hồ có kích thước 49 mm, độ sáng màn hình 2.000 nit, thân titan, viền xung quanh màn hình nhô cao và phẳng, phủ sapphire để tăng độ bền. Tất cả nhằm phục vụ cho việc sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.