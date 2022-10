Phi Sơn và động đội bị trộm hơn nửa tỷ đồng

Sau khi Công an TP Thủ Dầu Một bắt được nghi can trộm hơn nửa tỷ đồng của tiền vệ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân, cả hai cầu thủ đã an tâm.

Phi Sơn cho Zing biết anh đã an tâm và tập trung chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào chiều 23/10 trên sân Bình Dương ở vòng 21 V.League 2022. Cầu thủ người Hà Tĩnh và Quách Tân ở cùng phòng tại một khách sạn B. nằm cách sân thi đấu 5 km. Đây là nơi đội bóng Hà Tĩnh lưu trú. Hai cầu thủ cho biết đây là bài học cảnh giác và sẽ rút kinh nghiệm trong những chuyến đi sân khách trong thời gian sắp tới cùng đội Hà Tĩnh. Cả hai may mắn khi kẻ gian bị lực lượng chức năn nhanh chóng tóm gọn khi đang lẩn trốn ở TP.HCM. Tài sản đã được công an thu giữ. Cụ thể sự việc diễn ra vào tối ngày 20 rạng sáng 21/10. Phi Sơn và Quách Tân đang ngủ thì kẻ trộm đột nhập vào phòng 319. Cả hai trình báo cơ quan chức năng. Ngày 22/10, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt được nghi phạm. Phi Sơn (phải) và Quách Tân có thể an tâm thi đấu với Bình Dương. Ảnh: NVCC. Nghi phạm lợi dụng sơ hở của 2 cầu thủ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị trị giá khoảng 600 triệu đồng, gồm điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max, đồng hồ Rolex, dây chuyền vàng, lắc tay đính kim cương, nhẫn vàng có đính kim cương, bông tai bằng kim cương. Thông tin này khiến nhiều bạn bè và người thân của hai cầu thủ lo lắng. Ban huấn luyện cũng nhắc nhở các cầu thủ cảnh giác và tập trung để không xảy ra sự cố đáng tiếc trước ngày thi đấu. CLB Hà Tĩnh phải làm khách trên sân đội Bình Dương để nuôi hy vọng trụ hạng. Phi Sơn và Quách Tân phần nào an tâm, ổn định tâm lý để ra sân thi đấu. CLB Hà Tĩnh đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 17 điểm và chỉ đứng trên CLB TP.HCM nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. V.League 2022 còn 5 vòng đấu nữa và mỗi trận đấu với các đội nhóm dưới đều là một trận chung kết. Đội Hà Tĩnh không thắng 6 trận gần nhất với kết quả 3 hòa và 3 thua. Họ cần điểm ở vòng 21 để đua trụ hạng.