Phi Sơn đối mặt tương lai rời CLB TP.HCM sau 3 năm

Martin Nguyễn vs Thành Lê - trận chiến của võ sĩ gốc Việt

Tại sự kiện ONE: Inside The Matrix ngày 30/10, trận đấu giữa Martin Nguyễn và Thành Lê là lần tranh đai vô địch đầu tiên của 2 võ sĩ gốc Việt ở ONE Championship.