Phi công hạ cánh máy bay chậm vì đợi đuổi chó

Một chuyến bay đã không thể hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân theo đúng lịch trình vì nhân viên an ninh phát hiện có chó chạy rông trong sân đỗ.

Chiều 19/1, nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) phát hiện một con chó tại khu vực sân đỗ máy bay số 6. Lực lượng an ninh đã phối hợp với Đài kiểm soát không lưu để xua đuổi, vây bắt chó.

Sự xuất hiện của con chó trong khu bay đã khiến mọi hoạt động cất hạ cánh phải tạm ngừng. Một chuyến bay chặng Tân Sơn Nhất - Thọ Xuân đang giảm độ cao đã phải hủy hạ cánh và bay bay chờ phía trên sân bay Thọ Xuân.

Gần 15h, sau 10 phút vây đuổi từ sân đỗ đến đầu đường băng, lực lượng an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân đã bắt được chó. Đến 15h14, chuyến bay hạ cánh an toàn. Do sân bay Thọ Xuân có mật độ máy bay cất hạ cánh thấp, vụ việc chưa gây ra hiện tượng ùn tắc không lưu.

Sau vụ việc, lực lượng an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân đã đi kiểm tra, rà soát hệ thống hàng rào an ninh, cổng cửa để ngăn khả năng động vật xâm nhập.

Theo các chuyên gia hàng không, sự xuất hiện của chó, mèo, chim... trong sân bay gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn. Không chỉ chuyện các sinh vật này có thể va vào máy bay trong lúc di chuyển, người ta còn lo chúng sẽ bị hút vào động cơ phản lực, làm hư hỏng máy bay.