Phép thử mạo hiểm của Hollywood

"Uncharted" - bom tấn phiêu lưu hành động do Tom Holland đóng chính - là bài kiểm tra để xem liệu khán giả Trung Quốc có còn hứng thú với sản phẩm Hollywood hay không.

Theo Variety, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn và phát hành phim ở các hệ thống rạp. Họ quyết liệt bảo vệ thị trường nội địa khỏi nội dung Hollywood. Do vậy, nhiều tác phẩm quốc tế như Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals đã không được cấp phép khởi chiếu ở quốc gia tỷ dân.

Chính sách mới của Trung Quốc khiến loạt phim Hollywood bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD tại phòng vé.

Jeff Bock - nhà phân tích doanh thu của Ex Exhibitionor Relations - cho biết: "Đưa bất kỳ bộ phim bom tấn nào vào Trung Quốc giờ đây là vấn đề lớn".

Bài kiểm tra mang tên Uncharted

Deadline đưa tin Uncharted được ấn định khởi chiếu tại Trung Quốc từ ngày 14/3 không có nghĩa bộ phim sẽ thành công ở đó.

Theo Variety, cuộc phiêu lưu hành động được chuyển thể từ thương hiệu trò chơi điện tử cùng tên có Tom Holland thủ vai thợ săn kho báu Nathan Drake là bài kiểm tra quan trọng, để xem liệu khán giả xứ Trung có còn hứng thú với sản phẩm Hollywood hay không.

Năm ngoái, loạt bài kiểm tra khác được tiến hành nhưng đã mang về kết quả đáng thất vọng. No Time to Die kiếm 64 triệu USD , còn bản làm lại Dune của đạo diễn Denis Villeneuve chỉ thu 39 triệu USD ở Trung Quốc - ít hơn nhiều so với những gì hãng dự đoán.

Death on the Nile đang đi theo xu hướng ảm đạm đó. Tại Trung Quốc, tác phẩm tâm lý giật gân tập trung vào nhân vật của Gal Gadot chỉ bán được 5,9 triệu USD tiền vé dịp cuối tuần. Như vậy, khả năng Death on the Nile chạm hoặc vượt mốc 34,6 triệu USD của tác phẩm tiền nhiệm Murder on the Orient Express lại càng trở nên khó khăn.

Tom Holland và Mark Wahlberg trong Uncharted. Bộ phim được xem là phép thử tiếp theo của Hollywood sau thất bại của No Time to Die, Dune tại Trung Quốc. Ảnh: Vanity Fair.

"Phim Hollywood gần đây không tạo nên cú nổ ở phòng vé Trung Quốc", Jeff Bock nói trong sự thất vọng. Ông tiếc vì thị trường tỷ dân không còn dọn đường cho phim Mỹ cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu như trước.

Dưới góc nhìn của Bock, các phim Hollywood kinh phí lớn từng rất được nước bạn ủng hộ. Trước đại dịch cuối năm 2019, sự nhiệt tình của Trung Quốc dành cho thương hiệu nổi tiếng như Marvel, Fast and Furious... đã khiến hãng phim tự tin đẩy ngân sách sản xuất cao hơn, và họ tin rằng lượng người xem mạnh mẽ ở Trung Quốc sẽ mang lại doanh thu khả quan.

Nhưng hiện tại niềm tin đó không còn nữa.

Tuy nhiên, trở lại với Uncharted, bộ phim gắn nhãn PG-13 "ngốn" 90 triệu USD phí sản xuất và thêm vài USD cho công tác tiếp thị, đã trở thành niềm tự hào của Sony khi thu 106,4 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu. Tác phẩm do Ruben Fleischer đạo diễn gần chạm mốc 140 triệu USD toàn cầu, trong đó doanh thu từ 62 thị trường nước ngoài chiếm 55,4 triệu USD .

Giới quan sát tin rằng với đà này, nhà đầu tư Uncharted không cần tỏ ra bi quan nếu sắp tới tiền bán vé ở Trung Quốc không được như mong đợi. Khởi đầu thuận lợi của tác phẩm ở Bắc Mỹ và những thị trường khác là dấu hiệu tích cực, cho thấy "sức mạnh phòng vé" của Tom Holland ngay cả khi không khoác áo Người Nhện.

Tương lai của phim Hollywood ở Trung Quốc

Trong giai đoạn 2018-2019, Trung Quốc đã tái cơ cấu ngành công nghiệp điện ảnh để kiểm soát số lượng phim nhập khẩu, chủ yếu từ Mỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Từ năm 2012-2019, họ phê duyệt 45 đến 55 phim do Mỹ sản xuất mỗi năm - theo Comscore. Nhưng khi Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành thị trường rạp chiếu lớn nhất vào năm 2020-2021, số lượng phim nhập khẩu đã giảm đáng kể, xuống còn khoảng 31 phim/năm. Và nay, chỉ có 6 bộ phim Mỹ được cấp phép phát hành tại quốc gia châu Á.

Theo Variety, Uncharted vẫn còn là ẩn số doanh thu ở Trung Quốc vì các phim chuyển thể từ game được yêu thích hơn tại nước này so với Mỹ. Lấy ví dụ tác phẩm Tomb Raider ra rạp năm 2018 với sự tham gia của Alicia Vikander trong vai nhà khảo cổ học Lara Croft đã thất bại ở Bắc Mỹ với 58 triệu USD (con số được coi là thảm khốc trước đại dịch), nhưng lại bội thu ở xứ Trung với 78 triệu USD .

Tương tự, Rampage - phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có The Rock và Jeffrey Dean Morgan tham gia - "bỏ túi" 156 triệu USD tại phòng vé Trung Quốc và chỉ 100 triệu USD doanh thu nội địa.

Detective Pikachu được coi là thành công bất ngờ ở cả Bắc Mỹ lẫn Trung Quốc khi báo cáo doanh thu lần lượt 144 triệu USD và 93 triệu USD hồi năm 2019.

The Batman với sự tham gia của Robert Pattinson là bom tấn Hollywood được kỳ vọng có doanh thu tốt. Ảnh: Etonline.

Tại thời điểm Uncharted chiếu ở Trung Quốc, phim đã có mặt tại Mỹ được 3 tuần. Một số người cho rằng khoảng thời gian giữa bộ phim ra mắt tại Bắc Mỹ và Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho nạn sao chép lậu. Trong khi số khác nhận định thời hạn 25 ngày không đủ khiến Uncharted gặp trở ngại vì phim đang chiếu độc quyền tại rạp và chưa có trên ứng dụng trực tuyến.

David A. Gross - người điều hành bộ phận tư vấn phim - cho biết: "Hai đến 4 tuần là khoảng cách lý tưởng cho việc phát hành cùng một phim lần lượt ở Mỹ và Trung Quốc, miễn là tác phẩm vẫn độc quyền ở rạp chiếu và không có sẵn trên nền tảng OTT".

Với lập luận đó, bom tấn siêu anh hùng The Batman sắp tới có thể ít bị ảnh hưởng. Hãng Warner Bros. thông báo phát hành phim tại Trung Quốc ngày 18/3, sau hai tuần khởi chiếu ở Bắc Mỹ vào ngày 4/3.