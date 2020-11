Phe ông Trump tố có người chết trong danh sách bỏ phiếu ở Georgia

Đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump công bố cáo phó của 4 người đã chết nhưng vẫn có tên trong danh sách bỏ phiếu tại Georgia.

Trong diễn biến mới nhất tại bang chiến trường Georgia, đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump ngày 12/11 tuyên bố phát hiện 4 người đã chết có tên trong danh sách phiếu được bỏ.

Phe Cộng hòa ở Georgia đã công bố cáo phó của những người mà họ tuyên bố là đã chết nhưng tên vẫn xuất hiện trên lá phiếu tại bang này.

Ủy ban Bầu cử Georgia cho biết bang này sẽ tiến hành kiểm phiếu lại. Quá trình kiểm phiếu lại sẽ được thực hiện bằng tay.

Georgia là tiểu bang có 16 phiếu đại cử tri. Theo kết quả kiểm phiếu hiện tại, ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 14.000 phiếu, trong tổng cộng gần 5 triệu phiếu bầu tại Georgia.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump ở Philadelphia. Ảnh: AP.

Trong khi đó, tại bang Pennsylvania, một quan chức thành phố Philadelphia là đảng viên Cộng hòa khẳng định không có bằng chứng về gian lận bầu cử trên quy mô lớn.

"Nếu phát hiện bằng chứng gian lận, chúng tôi sẽ xem xét và chuyển tới cơ quan thực thi pháp luật như chúng tôi luôn thực hiện trong mọi cuộc bầu cử", Al Schmidt, ủy viên hội đồng thành phố Philadelphia, cho biết.

Ông Schmidt nói nhà chức trách đã kiểm tra danh sách người chết được cho là đã bỏ phiếu ở Philadelphia.

"Không người nào trong danh sách đó bỏ phiếu ở Philadelphia sau khi họ qua đời", ông Schmidt khẳng định.

Tuyên bố của ông Schmidt đã khiến Tổng thống Trump nổi giận. Viết trên Twitter hôm 11/11, Tổng thống Trump gọi quan chức Philadelphia là "RINO" (Republican in name only), tức chỉ mang danh là đảng viên Cộng hòa.

"Ông ta từ chối nhìn vào một núi tham nhũng và bất lương. Chúng ta chiến thắng!", ông Trump viết.