Phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh nặng 1,5 kg

Bệnh nhi chào đời non tháng, được chẩn đoán mắc bệnh lý tim mạch phức tạp và bị nhiễm trùng nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ tại đây vừa qua đã phẫu thuật chuyển gốc động mạch tim thành công cho bé Q.V. (trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh). Bé V. chào đời non tháng và trở thành trẻ sơ sinh nhẹ cân nhất trải qua cuộc phẫu thuật này tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé V. là con thứ 2 trong gia đình. Trước đó, người mẹ từng bị rong huyết khi mang thai V. ở tuần thứ 26 và được bác sĩ tại bệnh viện tuyến tỉnh chẩn đoán thai nhi mắc bệnh lý tim mạch phức tạp. Mẹ bé thậm chí từng sảy thai 2 lần.

Tới ngày 29/7, bé V. chào đời ở tuần thai thứ 29, nặng 1,5 kg. Sau sinh, trẻ không khóc, tím tái toàn thân, nhịp tim rời rạc và phải được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cấp cứu ngừng tuần hoàn tại phòng bệnh. Bé V. được cho thở máy, siêu âm tim và nghi ngờ mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.

Năm giờ sau, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng khoa Chăm sóc và Điều trị đặc biệt 1, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, lúc này, tình trạng của bé V. đã rất nặng.

Bé V. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định trẻ đang trong tình trạng nhiễm trùng, toàn trạng nặng do đẻ non và chưa phù hợp để phẫu thuật. Do đó, bé V. tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy, truyền máu, sử dụng một số loại thuốc và nuôi dưỡng.

"Giai đoạn hồi sức trước phẫu thuật đã gây ra rất nhiều khó khăn. Bệnh nhi quá nhẹ cân, sinh non tháng lại nhiễm trùng nặng. Một sơ suất nhỏ nhất cũng có thể khiến tình trạng của bé xấu đi nhanh chóng", tiến sĩ Nga chia sẻ.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng phổi của bé V. được cải thiện. Tới ngày 18/9, V., lúc này 21 ngày tuổi, được các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật do không thể chờ lâu hơn.

Trước ca mổ, tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, cho hay: "Cân nặng của trẻ rất thấp đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật vi phẫu cao. Trẻ cũng sẽ gặp rất nhiều nguy cơ rối loạn trong ca mổ".

Vị chuyên gia này nhận định với trẻ sinh non, việc gây mê và hồi sức trong phòng mổ cũng rất khó khăn do các mạch máu của bé có kích thước nhỏ.

May mắn, ca phẫu thuật sau đó diễn ra thuận lợi. Bé V. được chuyển đến khoa Điều trị Tích cực Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch, sau gần 5 giờ phẫu thuật.

Sáu ngày sau ca mổ, bệnh nhi được cai máy thở. Sau 17 ngày chăm sóc và điều trị, tình trạng tim mạch của bé V. ổn định, tự thở tốt và ăn sữa tiêu. Từ đây, bé được chuyển lại Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tình trạng non yếu.

Tới ngày 29/9, hơn một tháng sau ca phẫu thuật, trẻ được phát hiện tình trạng tràn dịch màng tim. Các bác sĩ phải nhanh chóng hội chẩn và phẫu thuật lần 2 cho bé V. bằng phương pháp nội soi ngày 8/10. Tình trạng của bệnh nhi sau đó ổn định hoàn toàn.

Đến nay, gần 3 tháng sau khi sinh, trẻ đã tăng cân, tự thở và bú mẹ hoàn toàn, không còn tình trạng nhiễm trùng, kết quả siêu âm tim cho thấy các đại động mạch chuyển về vị trí bình thường. Dự kiến, bé V. sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Theo tiến sĩ Trường, chuyển gốc động mạch là khuyết tật nghiêm trọng của tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra. Chuyển gốc động mạch lớn làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu từ tim đến các phần còn lại của cơ thể.

Trẻ sẽ đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị trước một tháng tuổi. Bệnh thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh.