Phẫu thuật nội soi u buồng trứng cho thai phụ

Kết quả chụp MRI cho thấy buồng trứng trái của thai phụ có khối cấu trúc dạng nang thùy có vách, bên trong chứa thanh dịch.

Vừa qua, các bác sĩ tại khoa Phụ A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng có kích thước hơn 13 cm thành công cho sản phụ mang thai 20 tuần tuổi. Đặc biệt, bệnh nhân còn có tiền sử viêm gan B.

Trước đó một tháng, bệnh nhân H.T.H. (25 tuổi, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) phát hiện khối u nang buồng trứng khi khám thai lúc 16 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Kết quả chụp MRI cho thấy buồng trứng trái xuất hiện khối cấu trúc dạng nang thùy có vách, kích thước 134x93x68 mm, bên trong chứa thanh dịch.

H. cho biết trước khi mang thai một năm, chị đã khám sức khỏe và biết mình bị u nang buồng trứng. Do bận rộn công việc, H. bỏ quên việc điều trị. Khi mang thai, H. thăm khám tại nhiều bệnh viện, phòng khám nhưng đều cho kết quả thai kỳ bình thường, bất chấp những dấu hiệu bất thường như bụng bên trái lớn hơn bên phải.

Tiến sĩ Lê Thị Anh Đào thăm khám cho thai phụ. Ảnh: BVCC.

Tuần thứ 16 của thai kỳ, H. đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và được các bác sĩ phát hiện khối u to trong buồng trứng. Do H. mắc viêm gan B, men gan rất cao, các bác sĩ chỉ định cho thai phụ điều trị căn bệnh này ổn định trước, sau đó mới can thiệp khối u.

Ngày 5/2, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ A5 đã cùng ê-kíp phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ khối u cho thai phụ. Hiện sức khỏe H. ổn định và có thể xuất viện.

Tiến sĩ Đào khuyên các phụ nữ trước khi mang thai nên duy trì khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần. Thai phụ nên chú ý thăm khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để kịp thời phát hiện bất thường. Với trường hợp có thai và u nang buồng trứng thực thể như H., các bác sĩ có thể mổ xử lý khối u khi thai 12 tuần.