Phẫu thuật cắt khối u nặng một kg cho bé sơ sinh

Thai nhi được chẩn đoán mắc khối u quái bẩm sinh. Tuy nhiên, người mẹ quyết định giữ thai, cho con cơ hội chào đời.

Tuần 27 thai kỳ, sản phụ L.Đ.B.T. (30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) được chẩn đoán thai có khối u quái khổng lồ vùng cùng cụt. Suốt thai kỳ, chị T. luôn tuân thủ hướng dẫn dưỡng thai, hy vọng y học hiện đại có thể giúp được bé.

Tuần thứ 36, sản phụ T. sinh non. Bé gái nặng 3,6 kg chào đời an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Sau sinh, trẻ được chuyển về khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) để chăm sóc và chờ can thiệp khối u.

Khối u nặng một kg được các bác sĩ bóc thành công. Ảnh: Phương Vũ.

Sau gần một tuần chăm sóc, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bé. Ca mổ diễn ra thuận lợi dưới sự dẫn dắt của bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp và ê-kíp gây mê.

Khối u nặng nặng một kg chứa các nang nước da, lông, tóc, móng, các chi, xương và ruột... Các bác sĩ nhận định những đặc điểm này phù hợp với u quái trưởng thành.

Sau phẫu thuật, bé được hồi sức ổn định, mọi sinh hiệu bình thường với hình hài lành lặn.

U quái cùng cụt có tỷ lệ mắc 1/40.000 trẻ, tỷ lệ trẻ em gái mắc nhiều. U có nguồn gốc từ tế bào phôi thai. Bệnh lý này có thể được chẩn đoán tiền sản bằng siêu âm hoặc MRI kỹ thuật cao để đánh giá tiên lượng và chuẩn bị trước sinh, hồi sức sau sinh cho trẻ.

Bác sĩ Tạ Huy Cần cho biết may mắn bệnh nhi này mang u quái có nguy cơ ác tính khoảng 10%. Tuy nhiên, bé gái cần được theo dõi, chăm sóc sau mổ lâu dài để phòng nguy cơ di chứng rối loạn tiêu, tiểu, yếu cơ chi dưới.

Các bác sĩ cho biết hiện nay, sự phát triển của kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh học và sự hợp tác của bác sĩ sản - nhi đã mang đến nhiều hy vọng hơn cho các bé sơ sinh với bệnh lý bẩm sinh, phức tạp.

Qua đây, bác sĩ khuyến khích thai phụ nên đi khám định kỳ và tầm soát trước sinh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý bất thường của con.

Việc sử dụng những biện pháp thăm dò đặc hiệu trong thời gian mang thai sẽ giúp chẩn đoán xác định các trường hợp bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở giai đoạn sớm. Từ đó, nhân viên y tế sẽ tham vấn cho gia đình chọn hướng xử trí kịp thời và thích hợp. Ngoài ra, sản phụ cũng được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe thai nhi tốt nhất sau khi trẻ chào đời.