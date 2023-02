Phạt tù tài xế vi phạm nồng độ cồn, vật ngã CSGT

Tấn công CSGT, ông Tám bị lực lượng chức năng khống chế. Qua kiểm tra, công an xác định tài xế có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/lít khí thở.

Sau gần 20 ngày hoàn tất hồ sơ tố tụng, sáng 21/2, TAND TP Hòa Bình phạt bị cáo Đỗ Đình Tám (sinh năm 1957, người địa phương) mức án 12 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Trưa 2/2, tổ CSGT Công an TP Hòa Bình ra hiệu dừng ôtô do ông Tám điều khiển trên quốc lộ 70 để kiểm tra nồng độ cồn. Thấy cảnh sát, tài xế lái xe quay đầu bỏ đi nhằm trốn tránh việc kiểm tra.

Khi chiến sĩ CSGT Ngô Văn Thịnh tiếp tục ra hiệu lệnh, ông Tám không chấp hành mà lao xe vào lực lượng chức năng. Ôtô này sau đó tông trúng chiếc môtô tuần tra của tổ công tác rồi dừng lại.

Tài xế Tám lĩnh 12 tháng tù. Ảnh: B.A.

Cơ quan tố tụng xác định khi CSGT yêu cầu làm việc, tài xế Tám ngồi trong xe, có lời nói xúc phạm các thành viên tổ công tác. Sau đó, ông Tám xuống xe rồi vật ngã CSGT Vũ Huy Thành.

Do tài xế chống đối, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế ông này. Qua kiểm tra, công an xác định tài xế Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/lít khí thở. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 3/2, Công an TP Hòa Bình đã khởi tố tài xế Tám về tội Chống người thi hành công vụ.

Ngoài chế tài hình sự, cơ quan chức năng căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP để xem xét xử phạt hành chính đối với tài xế Đỗ Đình Tám số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng do vi phạm lỗi về nồng độ cồn.

