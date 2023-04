Phạt tù nhóm chiếm đoạt lô Macbook, iPad của Điện Máy Xanh

Các bị cáo đã 4 lần dùng thẻ ngân hàng không có tiền trong tài khoản của Valeriy Dobronos để chiếm đoạt hàng tại cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3, trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Chiều 11/4, TAND TP.HCM tuyên Nguyễn Chí Nghĩa (49 tuổi, quốc tịch Úc), Lai Kin Shin (55 tuổi, quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (59 tuổi, quốc tịch Ukraine) cùng mức án 14 năm tù về tội Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 6 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho bị hại.

Theo cáo trạng, cửa hàng Điện Máy Xanh có địa chỉ số 524 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Vietcombank Chi nhánh TP.HCM đặt máy POS (máy cà thẻ ngân hàng thanh toán) tại cửa hàng.

Từ 23/7/2019 đến 26/7/2019, cửa hàng này phát hiện một số người đặt mua hàng, hẹn giao tại chung cư River Gate (150-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4) và dùng thẻ ngân hàng thanh toán qua máy POS của ngân hàng Vietcombank để trả tiền.

Tuy nhiên, Vietcombank không ghi nhận được các thanh toán thực hiện tại máy POS của cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 nên không thực hiện việc chuyển tiền, dẫn đến cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 bị nhóm này chiếm đoạt số lượng lớn mặt hàng các loại gồm iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook...

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: V.H.

Ngày 26/7/2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của Vietcombank và Điện Máy Xanh về vụ việc trên.

Tối cùng ngày, cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 nhận được yêu cầu của khách hàng tên Nghĩa đặt mua 39 điện thoại di động Iphone các loại trị giá hơn 676 triệu đồng, hẹn giao tại sảnh tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) cũng với hình thức thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS.

Lúc này, anh Vũ Việt Anh (nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3) mang theo máy POS của ngân hàng Vietcombank đến cho khách hàng thanh toán. Khi gặp người nhận hàng là Nguyễn Chí Nghĩa, anh Việt Anh xác định đây là người đã thực hiện các giao dịch mua hàng có giá trị lớn trước đây.

Tổ công tác của Bộ Công an đã mời Nghĩa cùng Nguyễn Thế Trung, Lai Kin Shin (quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (quốc tịch Ukraine), Lương Nhật Lệ về trụ sở làm việc.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn TP.HCM, ngày 28/7/2019 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, Valeriy Dobronos có quen biết một người tên Alex (tên gọi khác Oleg, quốc tịch Nga, chưa rõ lai lịch), rồi được người này giới thiệu quen Lai Kin Shin.

Alex rủ Valeriy Dobronos mở một số thẻ ngân hàng tại Ukraine nhưng không có tiền trong tài khoản để đến Việt Nam mua sắm, không cần trả tiền vì Alex biết được một số máy POS (định dạng offline) tại Việt Nam có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos khi kết hợp với các mã pin do Alex đưa.

Sau đó, Alex, Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin đến Việt Nam dùng thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos mua hàng nhằm chiếm đoạt số hàng đã mua rồi tìm nơi tiêu thụ.

Lai Kin Shin rủ Nguyễn Chí Nghĩa tham gia, dùng các thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos và mã pin do Alex đưa rồi tìm nơi chấp nhận thanh toán bằng các thẻ này. Tháng 7/2019, Nghĩa phát hiện máy POS ở cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 có thể mua hàng bằng thẻ ngân hàng trên.

Từ 23/7/2019 đến 26/7/2019, Nghĩa, Lai Kin Shin và Valeriy Dobronos đã dùng thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos để thanh toán sau khi mua số lượng lớn máy iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook... của cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3.

Nghĩa là người được giao nhiệm vụ trực tiếp gọi điện đến cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 để đặt hàng, hẹn giao hàng đến chung cư River Gate (quận 4) hoặc tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Khi nhân viên đến gặp Nghĩa giao hàng, Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin cũng có mặt, yêu cầu nhân viên giao hàng đưa máy POS cho Valeriy Dobronos trực tiếp cà thẻ, nhập mật khẩu.

Khi máy POS chấp nhận thanh toán khoản tiền vừa được Valeriy Dobronos nhập vào máy nên đã in hóa đơn. Nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 thấy hóa đơn từ máy POS in ra, tin tưởng là thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos được ngân hàng Vietcombank chấp nhận thanh toán nên giao hàng.

Sau đó, Nghĩa đem các tài sản này đi tiêu thụ. Theo thỏa thuận, Nghĩa phải giao lại số tiền tương đương 65% giá trị hàng vừa mua cho Lai Kin Shin, Alex và Valeriy Dobronos.

Từ 23/7/2019 đến 26/7/2019, các bị cáo đã 4 lần dùng thẻ ngân hàng không có tiền trong tài khoản của Valeriy Dobronos để chiếm đoạt hàng tại cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 trị giá hơn 6 tỷ đồng .

Tại tòa, Valeriy Dobronos phủ nhận việc được chia tiền sau khi Nghĩa tiêu thụ số hàng chiếm đoạt được và cho biết Lai Kin Shin là người giữ toàn bộ số tiền có được do bán các máy chiếm đoạt của cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3, chưa chia phần cho Valeriy Dobronos.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác mà còn xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm.