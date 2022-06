Phạt tù người cha đánh con gái 6 tuổi tử vong

Sau khi gây ra cái chết cho con gái, bị cáo Lê Thành Công bị TAND Hà Nội tuyên phạt án tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 17/6, TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tuyên Lê Thành Công (44 tuổi, người địa phương) mức án 7 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xác định trưa 16/9/2021, Công dạy con gái tên là L.H.A. (6 tuổi) học bài tại nhà. Khi đang học, cháu A. không tập trung nên bị cáo dùng chiếc đũa ăn cơm và thanh tre đánh vào tay, chân, lưng và nhiều vị trí trên cơ thể con gái.

Cơ thể bé H.A. có nhiều thương tích. Ảnh: H.N.

Sau đó, Công nghe vợ nói về việc con gái gần đây không tập trung học tập và thường xuyên xem tivi nên bị cáo tức giận. Bị cáo khai đã ép cháu A. nằm úp xuống sập gỗ ở phòng khách rồi dùng cán chổi đánh nạn nhân. Khi thấy vợ can ngăn, Công mới dừng lại để cho con gái đi ăn uống.

Chiều cùng ngày, mẹ của A. phát hiện con gái bị sốt nên cho A. uống thuốc rồi đưa bé gái vào bệnh viện thăm khám. Tuy nhiên, cơ quan y tế cháu bé đã tử vong ngoại viện.

Ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can đối với Lê Thành Công. Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội, bé H.A. tử vong do ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương.

Trong hồ sơ cảnh sát, bị cáo Công có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.