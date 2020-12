Phạt tù 2 phụ nữ đưa người vượt biên trái phép

Hai phụ nữ ở tỉnh An Giang bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tổ chức đưa người qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia trái phép.

Ngày 26/12, TAND huyện An Phú (An Giang) tuyên phạt Nguyễn Thị Sô Banh (31 tuổi) mức án 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Lê Thị Nguyệt (28 tuổi) 12 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hai bị cáo cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Nguyễn Thị Sô Banh. Ảnh: Hòa Trang.

Theo cáo trạng, ngày 5/9, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra tại khu vực ấp Bình Di của xã Khánh Bình, phát hiện Sô Banh dùng xe gắn máy chở hai thanh niên nhập cảnh trái phép từ khu vực vành đai biên giới Campuchia về Việt Nam.

Đến rạng sáng 10/9, Công an xã Khánh An tuần tra tuyến biên giới ở ấp An Khánh, phát hiện Nguyệt với hai phụ nữ là Trần Thị Hằng và Lục Thị Lệ Huyền mang theo nhiều hành lý có biểu hiện nghi vấn. Khi 3 người được mời về cơ quan công an làm việc, Nguyệt khai được một phụ nữ thuê đưa Hằng và Huyền sang Campuchia với giá 25 USD mỗi người.

Lê Thị Nguyệt. Ảnh: Hòa Trang.

Hằng và Huyền sau đó được Nguyệt đưa ra khu vực biên giới để đón đò đưa sang Campuchia thì bị công an phát hiện.