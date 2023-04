Phát triển bản thân với cơ hội du học New Zealand bậc trung học

Theo đuổi môi trường giáo dục quốc tế tại New Zealand từ bậc trung học là lựa chọn của không ít bạn trẻ trên hành trình trưởng thành.

Thấu hiểu bản thân và có định hướng con đường tương lai từ sớm, các bạn trẻ không ngần ngại bước khỏi vùng an toàn và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.

“Du học từ trung học có sớm không?” là vấn đề được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm trong Hội thảo “Thông tin chính thức về chương trình Học bổng NZSS 2023” diễn ra vào ngày 13/2/2023 vừa qua. Giải đáp các thắc mắc của độc giả, tiến sĩ Lý Ngọc Điệp - Quản lý cấp trung tại Đại học Auckland, New Zealand - chia sẻ hiện nay, càng nhiều gia đình mong muốn cho con tự lập sớm bằng cách du học ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển trong độ tuổi 14-15 hoặc thậm chí nhỏ hơn.

“Để trẻ sẵn sàng cho hành trình du học sớm, phụ huynh nên chuẩn bị sẵn cho con nền tảng vững chắc về giao tiếp, kỹ năng sống và cách để sống độc lập, khuyến khích con chủ động hơn”, TS Lý Ngọc Điệp nói.

Việc được đặt mình vào những thử thách và bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình khi đi du học đã tôi luyện cho du học sinh những kỹ năng sống cần thiết cùng khả năng xử lý vấn đề trong cuộc sống.

Mai Hà Thái - cựu học sinh trường Marlborough Girls’ College - chia sẻ “được lớn” là điều em rút ra sau nhiều năm sinh sống và học tập tại xứ sở Kiwi. Từ một cô gái rụt rè và không giỏi bắt chuyện với người lạ, Hà Thái của hiện tại tự tin nói chuyện trước đám đông với kỹ năng ngoại ngữ được nâng cao rõ rệt.

Giữa rất nhều điểm đến du học, New Zealand được nhiều phụ huynh Việt quan tâm bởi mức độ an toàn, sự thân thiện với du học sinh cùng hệ thống giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Quốc gia này nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu các nền giáo dục hướng đến tương lai. Ngay từ bậc trung học, học sinh đã có cơ hội tiếp cận nhiều môn học góp phần định hình nghề nghiệp, đồng thời trau dồi các kỹ năng cho tương lai như làm việc nhóm, tư duy phản biện…

“Tôi ấn tượng về phương pháp giáo dục thiên hướng khai phóng và tôn trọng sở thích của trẻ ở New Zealand. Học sinh được tự do lựa chọn những đề tài mình mong muốn để học tập và nghiên cứu. Những dự án thực tiễn như thế giúp các em có cái nhìn rõ nét hơn về lĩnh vực mình yêu thích và hình thành định hướng tương lai từ bậc trung học”, TS Lý Ngọc Điệp chia sẻ.

Đặc biệt, Chính phủ New Zealand mỗi năm đều có các suất học bổng dành cho học sinh trung học Việt Nam trong độ tuổi từ lớp 8 đến lớp 10. Đây là cơ hội để các bạn trẻ trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến và môi trường quốc tế ở New Zealand với học bổng hỗ trợ 50% học phí năm học đầu tiên.

Theo trải nghiệm của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại xứ sở Kiwi, New Zealand là quốc gia thân thiện cao với du học sinh quốc tế từ chương trình học tập, gia đình bản xứ (homestay) đến các phòng ban chuyên hỗ trợ học sinh, sinh viên quốc tế sinh sống tại đây. Sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố đã tạo ra môi trường giáo dục tiên tiến, sẵn sàng hỗ trợ người học tiếp thu cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế và hình thành tư duy giáo dục khai phóng.

Điểm nhấn đầu tiên là triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm. Tất cả trường học tại New Zealand đều được kiểm định và đánh giá từ Cơ quan Thanh tra Giáo dục để đảm bảo cung cấp môi trường cũng như chương trình học chất lượng cho mọi học sinh.

Chương trình trung học của New Zealand cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Một trong số đó là giáo dục hướng nghiệp được triển khai ngay từ bậc phổ thông để mỗi học sinh đều có định hướng và con đường rõ ràng cho tương lai.

TS Lý Ngọc Điệp cho biết phương pháp học tại đây chú trọng việc giúp học sinh hiểu bài một cách thấu đáo thông qua sự định hướng môn học từ giáo viên và những dự án thực tiễn tại lớp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cung cấp tài liệu học tập qua tài khoản cá nhân của mỗi học sinh để các bạn có thể tự tìm hiểu, đào sâu thêm nội dung có sẵn để học tốt hơn.

Điểm nhấn thứ hai ở nền giáo dục New Zealand phải kể đến văn hóa cởi mở, thân thiện của người dân. Xứ sở Kiwi vốn được biết đến là quốc gia đa dạng sắc tộc và văn hóa, hàng năm thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống, học tập. Do đó, sự cởi mở và tôn trọng đa dạng văn hóa tại đây luôn được đề cao.

Hạnh Ngân - cô bạn ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z nổi tiếng với các ca khúc “Internet love”, “Your smile” - cũng có khoảng thời gian 3 năm theo đuổi bậc học phổ thông tại New Zealand. Hạnh Ngân chia sẻ: “Ở New Zealand, mọi người rất thân thiện, điều đó được thể hiện từ những cử chỉ quan tâm rất nhỏ như chào hỏi nhau mỗi ngày. Cả hàng xóm và bạn học đều nhiệt tình, tạo cho mình cảm giác gần gũi, ấm áp. Chính điểm này khiến mình rất yêu quý New Zealand và con người nơi đây”.

Khoảng thời gian học tập ở xứ sở Kiwi cũng là lúc Hạnh Ngân nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc. Cô ca sĩ Gen Z tiết lộ thời gian đi học ở New Zealand chỉ từ 9h đến 15h, ngoài ra thầy cô không giao bài tập về nhà mà ưu tiên việc học và hiểu ngay tại lớp. Việc tối ưu thời lượng tiết học cho phép học sinh chủ động thời gian rảnh để phát triển đam mê, cũng như được tiếp xúc với môi trường văn hóa đa dạng đã tạo cảm hứng để Hạnh Ngân viết nhạc nhiều hơn, thỏa giấc mơ ca hát của mình.

Góp phần không thể thiếu đưa New Zealand trở thành điểm đến giáo dục hàng đầu là sự hỗ trợ nhiệt tình và xuyên suốt cho du học sinh quốc tế. Mỗi trường học đều có phòng ban riêng chuyên hỗ trợ sinh viên quốc tế (International Office) để đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình theo học. Bên cạnh đó, nếu học sinh chưa thông thạo tiếng Anh, trường sẽ sắp xếp và lồng ghép chương trình để kỹ năng ngoại ngữ được cải thiện tự nhiên, giúp học sinh không cảm thấy áp lực với việc đi học nhưng gặp rào cản về ngôn ngữ.

Với nền giáo dục hướng người học thay đổi tư duy, hòa nhập nhưng không hòa tan, cũng như chuẩn bị đầy đủ hành trang để hướng ra toàn cầu, New Zealand đã và luôn là điểm đến được nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn cho những bước vươn mình quốc tế đầu tiên trên hành trình phát triển bản thân. Chặng đường chinh phục tương lai sẽ luôn chứa đầy những thách thức, nhưng khi người học đã sẵn sàng đón nhận, thì dù ở độ tuổi nào, cánh cửa sẽ luôn rộng mở đón chờ.