Phạt tiền nhóm TikToker bịa chuyện du khách bị thu phí khi chụp hình

Hoàng Ngọc Minh giữ vai trò chính trong vụ dàn dựng video giả tạo nhằm mục đích "câu view", "câu like", thu hút nhiều người xem trên Tiktok.

Chiều 28/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phạt hành chính nhóm Tiktoker, gồm Hoàng Nhật Minh (SN 1999, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), P.T.T.N. (SN 1996), P.T.T.B. (SN 1991), cùng trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tổng số tiền 25 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền video ghi hình nam thanh niên tự nhận là chủ của vườn chè tại khu vực Cầu Đất, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, yêu cầu 2 nữ khách du lịch phải trả 400.000 đồng khi chụp hình tại vườn. Video trên được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc đối với hành vi “thu phí” của nam thanh niên.

Hoàng Ngọc Minh trong đoạn video dàn dựng cảnh thu tiền khách chụp hình ở vườn trà Cầu Đất.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt xác định: Đây là video dàn dựng rồi đăng lên Tiktok của nhóm đối tượng, trong đó cầm đầu là Hoàng Ngọc Minh, người từng gây dậy sóng dư luận bởi làm clip phân biệt, miệt thị người miền Trung cách đây chưa lâu và đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phạt hành chính 10 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định sáng 19/9, Minh chở theo P.T.T.N. và P.T.T.B. đến khu vực xã Trạm Hành, TP Đà Lạt với mục đích đi “săn mây”. Khoảng 7h cùng ngày, Minh nhờ 2 nữ khách du lịch không quen biết tham gia quay video “giấu mặt”. Nội dung là Minh đóng vai chủ vườn chè Cầu Đất, yêu cầu thu phí 2 khách du lịch đến chụp hình với giá 400.000 đồng. Sau đó, 2 bên xảy ra tranh cãi!... Sau khi thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành, Minh giao cho P.T.T.N. quay phim, còn P.T.T.B. cho Minh mượn tài khoản Tiktok để đăng tải video lên mạng.

Với hành vi tái phạm, lần này Hoàng Ngọc Minh bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phạt hành chính 10 triệu đồng, P.T.T.N. và P.T.T.B. mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.