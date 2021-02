Phạt người tung tin bệnh nhân Covid-19 đi hát có 'tay vịn'

Đăng tải lại bài viết về nội dung bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh đi hát karaoke có "tay vịn", một nam thanh niên 30 tuổi bị xử phạt 5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính một nam thanh niên 30 tuổi ở TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, 5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên, phát hiện tài khoản Facebook do nam thanh niên trên sử dụng, đăng tải bài viết với nội dung "Covid đi hát có tay vịn luôn".

Công an xử phạt nam thanh niên 30 tuổi. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Đi kèm bài là hình ảnh chụp một tờ báo cáo "Lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.A.T.". Trong báo cáo có nội dung ghi bệnh nhân đi hát ở Quảng Ninh có "tay vịn".

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nội dung bài đăng là sai sự thật, bịa đặt.

Thông tin BN1553 đi hát karaoke "có tay vịn" là sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết nội dung tờ khai trên không phải do anh T. hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà là do kẻ xấu tự biên, đăng tải với mục đích làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác truy vết, phòng, chống dịch.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập nam thanh niên 30 tuổi đến trụ sở làm việc. Tại đây, người này khai nhận khi xem Facebook đã thấy và đăng tải lại bài viết trên mà không kiểm chứng sự thật.