Phạt nguội tài xế đi vào đường cấm bằng hình ảnh người dân cung cấp

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với tài xế về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc vào ngày 8/4, ôtô BKS 14A-41xxx đi vào đường Nguyễn Huy Tưởng, chiều có biển cấm ôtô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường trật tự, Công an quận Thanh Xuân đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Ngày 29/4, tại cơ quan công an, lái xe là ông D. (50 tuổi, trú tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được camera của người dân ghi lại.

Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; Người điều khiển ôtô không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Tổng mức phạt đối với lái xe là 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Được biết, trong thời gian qua, Công an quận Thanh Xuân nói riêng, các đơn vị Công an TP Hà Nội nói chung đã xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm giao thông từ tin báo của người dân qua mạng xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham giao thông.