Phạt người đăng tin sai sự thật về giáo viên mầm non

Công an huyện Thủy Nguyên xử phạt mức 5 triệu đồng đối với người đăng thông tin sai sự thật về việc giáo viên mầm non trông trẻ buổi trưa được hưởng thù lao 500.000-550.000 đồng.

Facebook. Ảnh: Getty.

Ngày 14/11, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Trần Thị Th. (sinh 1984, người địa phương) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngày 8/11, tài khoản Facebook cá nhân “Panda Trần” đăng bài viết có nội dung liên quan đến việc thu tiền của Trường mầm non Ngũ Lão. Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến tiêu cực, đặc biệt từ phía các phụ huynh học sinh.

“Công nhân làm cong mông lên mới có 30.000 đồng/giờ. Đây hai cô trông 2 tiếng 500.000-550.000 đồng/2 giờ”, tài khoản “Panda Trần” viết trên Facebook.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong bài viết không đúng sự thật. Nhận thấy đây là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Trường mầm non Ngũ Lão và ngành giáo dục nói chung, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội An ninh xác minh, qua đó làm rõ chủ tài khoản Facebook “Panda Trần” chính là Trần Thị Th.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Th. khai nhận hành vi vi phạm. Người này có con đang theo học Trường Mầm non Ngũ Lão.

Theo Công an huyện Thủy Nguyên, giáo viên nhà trường không được hưởng số tiền nói trên từ việc trông trẻ buổi trưa. Việc thu chi của Trường Mầm non Ngũ Lão được thực hiện theo đúng quy định. Thông tin của Trần Thị Th. là sai sự thật, không có căn cứ và không được kiểm chứng, gây hiểu lầm của nhiều người đối với nhà trường và bức xúc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Hiện Trường mầm non Ngũ Lão đã có một số giáo viên xin nghỉ việc vì áp lực.

Ngày 14/11, tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, Trần Thị Th. đã nhận thức được hành vi phạm vi phạm pháp luật, chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời trực tiếp xin lỗi hiệu trưởng nhà trường và tự gỡ bỏ bài viết sai sự thật, đính chính thông tin trên Facebook cá nhân.