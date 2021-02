Phạt người đàn ông xúc phạm CSGT trên Facebook

Xem hình ảnh CSGT dặm vá mặt đường bị hư hỏng, Được sử dụng tài khoản cá nhân bình luận với nội dung xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định xử phạt hành chính Bùi Văn Được (36 tuổi, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) 5 triệu đồng vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Được mắc lỗi vi phạm theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Được ký nhận quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: Nhật Tân.

"Do Được thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin lỗi lực lượng CSGT Công an huyện Hòa Bình nên được xem xét phạt mức thấp nhất", lãnh đạo Công an Bạc Liêu nói với Zing.

Giữa tháng 1, lực lượng CSGT Công an huyện Hòa Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông xã Minh Diệu tổ chức vá mặt đường hư hỏng trên tuyến đường nông thôn từ xã Minh Diệu đến thị trấn Hòa Bình. Hình ảnh hoạt động này được đăng tải lên mạng xã hội.

Được lại dùng tài khoản cá nhân của mình để bình luận với nội dung xuyên tạc, sai sự thật.