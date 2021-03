Phát ngôn 'xem Bố già vì có vấn đề tâm lý' của Trấn Thành bị phản ứng

Lý giải về thành công của "Bố già", Trấn Thành cho rằng nhiều người Việt phải đối diện với vấn đề tâm lý, gặp khúc mắc trong gia đình.

Đến ngày 14/3, Bố già đạt doanh thu 200 tỷ đồng , chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trước đó, kỷ lục này vốn được Cua lại vợ bầu nắm giữ trong 2 năm qua với doanh thu 191,8 tỷ đồng .

Khi lý giải về thành công của Bố già, Trấn Thành cho rằng yếu tố đầu tiên là sự may mắn. Anh nói: "Để đạt một con số lớn, trước tiên phải may mắn. Tác phẩm tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không đạt được con số lớn nếu không may mắn”.

Trấn Thành đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính của Bố già. Ảnh: Hiền Max.

Ngoài ra, Trấn Thành tự tin nhiều khán giả đã tìm thấy sự đồng cảm sau khi xem phim. "Có thể 1-2 ngày đầu, người ta đến vì Trấn Thành. Nhưng những ngày sau, họ đến vì nội dung và câu chuyện phim".

Theo nam MC, nhiều người Việt phải đối diện với vấn đề tâm lý, gặp khúc mắc trong gia đình. Chính vì vậy, sau khi chứng kiến những xung đột của Ba Sang và con trai trong phim, họ có thể thay đổi suy nghĩ về cuộc sống, tình cảm gia đình, yêu thương nhiều hơn.

"Càng nhiều người đến xem Bố già, chứng tỏ Việt Nam càng có nhiều người gặp vấn đề về tâm lý. Phải có vấn đề với bố mẹ, bạn mới đồng cảm đến vậy khi xem phim. Tôi nhận ra còn nhiều người khổ quá. Tôi muốn mình là người có sức ảnh hưởng, tạo ra tác phẩm mang đến giá trị cho cộng đồng, xã hội. Tôi mong muốn mọi người thay đổi cách cư xử với nhau, yêu thương nhiều hơn".

Hiện, chia sẻ này của Trấn Thành gây ra luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả không đồng tình với cách Trấn Thành dùng từ "vấn đề tâm lý". Bởi theo họ, không phải ai xem phim cũng gặp khúc mắc với gia đình, cha mẹ. Đôi khi, khán giả yêu thích tác phẩm chỉ vì những hình ảnh thân thuộc trong cuộc sống. Cũng có thể họ đồng cảm khi nhớ đến kỷ niệm bên người thân...

Do đó, cụm từ "vấn đề tâm lý" bị cho là chủ quan và không hợp lý. Ở góc độ nghệ thuật, mỗi người xem sẽ có cảm nhận riêng và không nên áp đặt suy nghĩ của bất cứ ai lên số đông.

Trả lời phỏng vấn Zing, Trấn Thành cũng nói thêm rằng Bố già đạt doanh thu cao bởi cách khai thác chủ đề hướng đến số đông. Cuộc sống của tầng lớp lao động vốn được nhiều bộ phim đình đám trên thế giới tái hiện.

"Nếu để ý, bạn sẽ thấy các tác phẩm liên quan đến cuộc sống đời thường luôn gây chấn động hơn tác phẩm khác. Giới lao động, bình dân thường chiếm tỷ lệ đông nhất.

Ở những nước đã phát triển, sự chênh lệch giàu nghèo không quá xa, họ mới đủ thảnh thơi để quan tâm đến những vấn đề khác như phim về chính trị, triết lý, thảm họa... Riêng châu Á, cụ thể ở Hàn Quốc, những phim đình đám gần như đều liên quan đến cuộc sống, con người" - Trấn Thành bày tỏ.

Trấn Thành cho rằng Bố già thành công một phần nhờ may mắn. Ảnh: Hiền Max.

Với tác phẩm điện ảnh đầu tay, Trấn Thành cho hay anh chưa thực sự hài lòng. "Ba Sang" sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều, khen chê. Nếu được thay đổi, anh muốn giảm thời lượng phim để đạt hiệu quả tốt nhất.