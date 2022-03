Phát ngôn gây cười của Lưu Tư Mộ ở Oscar 2022

Nam chính "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" có những phát biểu gây cười khi tham gia lễ trao giải Oscar 2022.

Trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra sáng 28/3 (giờ Việt Nam), khi được MC của kênh ABC hỏi về cảm xúc, Lưu Tư Mộ có chia sẻ hài hước: "Anh hỏi em hồi hộp không? Em không, tại vì có được đề cử đâu".

Theo Hollywood Reporter, tài tử Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Tiffany Haddish giữ vai trò công bố giải Phim quốc tế xuất sắc. Trước khi gọi tên phim chiến thắng, Lưu Tư Mộ tiếp tục phát biểu gây cười cho khán giả.

Lưu Tư Mộ và Tiffany Haddish trêu đùa nhau trên sân khấu Oscar lần thứ 94. Ảnh: Hello Magazine.

Anh nói: "Chúng tôi đến đây để trao giải cho Phim quốc tế xuất sắc, và điều đặc biệt thú vị là tôi đến từ Canada - quốc gia quốc tế mà trong mắt nhiều người Mỹ có vẻ kỳ lạ và khác biệt".

Đứng bên cạnh, Tiffany Haddish hỏi: "Parlez-vous francais?" (tạm dịch: Anh có biết tiếng Pháp không?), và Lưu Tư Mộ bất ngờ đáp: "oui, voulez-vous coucher... avec moi", nghĩa là "Chị có muốn ngủ với em không?".

Theo Yahoo, màn đối đáp giữa cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội kèm những lời bình luận cho rằng đây là điểm nhấn của Oscar năm nay.

Lưu Tư Mộ và Tiffany Haddish công bố Drive My Car của điện ảnh Nhật Bản giành chiến thắng hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Đây là kết quả đã được dự báo trước. Phim từng giành hai giải quan trọng tiền Oscar là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại BAFTA, Quả cầu Vàng và Critics Choice Awards.

Lưu Tư Mộ đang là gương mặt được Hollywood săn đón sau thành công của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Theo Variety, phần tiếp theo của phim được sản xuất trong thời gian tới, vẫn do Destin Daniel Cretton giữ vị trí đạo diễn và viết kịch bản, Lưu Tư Mộ đóng chính.

Bên cạnh đó, nam diễn viên được xác nhận góp mặt cùng Margot Robbie và Ryan Gosling trong Barbie - tác phẩm mới của Warner Bros. dựa trên câu chuyện về nàng búp bê nổi tiếng.