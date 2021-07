Phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an ngày 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu. “Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới”, ông quán triệt.