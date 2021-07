Phát ngôn ấn tượng của các tân đại biểu Quốc hội khóa XV

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) nhìn nhận Việt Nam đang tập trung chi cho chống dịch, do đó, cần tập trung tối đa nguồn lực cho các nhiệm vụ chi cấp bách. Ông đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí cắt giảm chi thường xuyên; đề nghị rà soát lại các dự án đầu tư các dự án đầu tư công để tránh dàn trải, tập trung vốn ngân sách cho công trình công trình trọng điểm, an sinh xã hội và chống dịch.