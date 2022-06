Phát hiện xe chở thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Kiểm tra xe tải, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, phát hiện lô hàng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Chiều 29/6, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cho biết đang tạm giữ người điều khiển và xe tải biển kiểm soát 93C-139.83 cùng lô hàng trên xe gồm 60 can thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, khuya 28/6, trên đường ĐT.759, đoạn thuộc địa bàn thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tổ công tác gồm lực lượng công an huyện phối hợp với Công an xã Đa Kia tổ chức tuần tra phát hiện, bắt quả tang xe tải nhỏ biển kiểm soát 93C-139.83 vận chuyển 60 can nhựa màu xanh loại 4,5 lít. Nhãn mác trên can nhựa có in nhiều chữ nước ngoài và dòng chữ Glyphosan 489SL. Người điều khiển xe tải là Bùi Thanh Quốc Trí (29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Qua làm việc, bước đầu Bùi Thanh Quốc Trí khai nhận biết loại thuốc bảo vệ thực vật nêu trên đã bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng với mục đích mua về bán kiếm lời, Trí đã mua lô hàng trên của một người tên Tư thông qua mạng xã hội với giá trên 50 triệu đồng. Trí đang trên đường vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Công an huyện Bù Gia Mập đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.