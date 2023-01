Phát hiện vụ đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước tới nay

Một hộ dân đã đấu nối nước trái phép trực tiếp từ ống phân phối chính của hệ thống cấp nước sông Đà. Theo tính toán của đơn vị cấp nước, số tiền thất thoát lên tới hơn 1 tỷ.

Ngày 9/1, đại diện Công ty CP Viwaco cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ việc nhà dân đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng. Vụ việc xảy ra tại địa chỉ 17 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Theo đó, ngày 29/12/2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Công ty CP Viwaco phát hiện một đai nước nối từ ống phân phối gang DN200 ra ống HDPE 50 dẫn nước vào trong nhà khách hàng tại địa chỉ 17 Hồ Tùng Mậu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công ty đã trình báo Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản, quay phim, chụp ảnh. Sau đó, Công ty CP Viwaco đã cắt bịt đoạn ống đấu nối trái phép trên và bàn giao tang vật vi phạm cho Công an phường Mai Dịch.

3 căn nhà sử dụng nước trái phép trên đường Hồ Tùng Mậu.

Công ty cũng tiến hành mời khách hàng lên làm việc nhưng ông này không đến. Đơn vị đã ngừng cấp nước đối với địa chỉ nêu trên.

Theo tìm hiểu, địa chỉ nhà trên có 3 số nhà từ 13 đến 17 Hồ Tùng Mậu, được cho thuê làm các dịch vụ khác nhau. Ngôi nhà có đăng ký sử dụng nước cho số nhà 17 Hồ Tùng Mậu nhưng lại đấu nối để cấp nước cho số nhà 13. Với nhà số 15 và 17, chủ nhà đã cho đấu nối trái phép từ đường cấp chính (đường ống 200) để sử dụng. Ống nước đấu trái phép không đi thẳng trực tiếp vào nhà mà đấu hướng sang phía bên đường rồi mới vòng vào nhà.

Đại diện Viwaco cho biết đây là vụ việc đấu trộm nước lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Bởi chưa có đơn vị nào đấu trực tiếp từ đường ống chính cấp nước sông Đà.

Hiện nay đơn vị có 2 phương án để tính toán tổn thất. Phương án đầu tiên là tính từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009, mỗi giờ nước xả từ ống D200 ra ống 50 và nhà khoảng 4 m3, mỗi ngày tính sử dụng 8 tiếng là 24 m3 thì tổng thiệt hại của công ty là hơn 1 tỷ đồng .

Đường ống đấu nối trái phép đã được bàn giao cho cơ quan công an.

Phương án thứ 2 là tính theo chỉ số nước của hộ gia đình đang sử dụng (theo đồng hồ là 3.817 m3), nhân ba lần (do đường ống đấu trộm lớn gấp 3) thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu.

Với Công ty CP Viwaco, Công ty Nước sạch sông Đà là nguồn cung cấp nước chính với khoảng 200.000-210.000 m3/ngày đêm. Ngoài lượng nước này, hàng ngày Viwaco tiếp nhận nguồn cấp từ trạm Văn Điển với công suất 5.000 m3/ngày đêm.

Viwaco hiện quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho hơn 147.000 khách hàng, tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A).