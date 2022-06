Phát hiện, thu giữ gần nghìn bình khí cười

Công an TP Hải Phòng phối hợp với công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố phát hiện, thu giữ gần nghìn bình khí NO2, còn gọi là “khí cười”.

Ngày 7/6, tại trục đường xã An Lư (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), tổ công tác HP22 Công an thành phố Hải Phòng phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện ôtô biển kiểm soát 15D-024xx do Lê Quang Hân (SN 1997, trú tại số 3/33 Bình Kiều, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng) điều khiển chở theo 50 bình nén khí bằng kim loại. Hân khai nhận các bình trên là khí NO2 (còn gọi là khí cười), được thuê chở từ kho tại đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.

Kiểm tra mở rộng trên địa bàn quận Kiến An, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 120 bình khí NO2 tại địa chỉ 102 đường Tân Hà, phường Lãm Hà và 54 bình NO2 tại địa chỉ 19/31 đường Đồng Tâm, phường Đồng Hòa.

Hàng trăm bình "khí cười" được lực lượng chức năng Hải Phòng phát hiện, thu giữ trong ngày 7/6.

Cũng trong ngày 7/6, tại cửa hàng gas Huy Hùng (số 290 phố Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân, Hải Phòng), Công an quận Lê Chân phát hiện xe tải biển kiểm soát 15C-393xx do Đào Ngọc Duy (SN 1991, trú tại số 7C31 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển, đang vận chuyển 115 bình nén khí NO2. Kiểm tra bên trong cửa hàng, lực lượng công an phát hiện thêm 66 bình khí loại này và 3.650 vỏ bóng cao su.

Tiếp đó, Tổ công tác HP22 tiếp tục phát hiện 250 bình khí NO2 tại địa chỉ 43 đường Đốc Tít, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng và 1B Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương. Đặc biệt, tại nhà xưởng nằm trên đường số 6, tổ 9, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, do ông Bùi Văn Quân (SN 1974, trú tại số 233 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng) làm chủ, lực lượng công an phát hiện 619 bình khí nén NO2; 5 cân điện tử và 2 hệ thống sang chiết khí.

Quá trình kiểm tra, đại diện các cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bình khí nén NO2. Tổ công tác HP22 đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho công an các quận, huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Kiến An, Lê Chân, Hồng Bàng để xử lý theo quy định.