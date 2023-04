Phát hiện thi thể phó chủ tịch HĐND xã trên núi

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết người dân vừa phát hiện thi thể ông Hoàng Văn C. (Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm) trên núi.

Khoảng 6h30 sáng 30/3, người dân xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) lên núi Mào Gà đã phát hiện một thi thể nam giới nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Người tử vong được xác định là ông Hoàng Văn C., Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm.

Khu vực xã Xuân Mỹ nơi phát hiện thi thể ông C. Ảnh: Google Maps.

Một lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân cho biết: "Chúng tôi đã nắm được sơ bộ sự việc nhưng chưa rõ nguyên nhân ông C. tử vong. Người nhà bảo tối hôm qua ông C. không trở về nhà, đến sáng nay thì phát hiện thi thể trên núi. Trước đó, ông C. bị xem xét để kỷ luật liên quan đến vi phạm trong việc xác nhận công chứng sổ đỏ, dẫn đến việc người dân tố cáo. Sự việc xảy ra đã lâu, huyện đang làm rõ trách nhiệm để xảy ra sai phạm".

Hiện Công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ vụ việc. "Bước đầu xác định không phải là vụ án mạng, còn nguyên nhân tử vong thì phải chờ kết quả trưng cầu giám định tử thi", cán bộ Công an huyện Nghi Xuân nói.