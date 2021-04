Phát hiện thi thể NTK Mỹ dưới đống rác sau 6 tháng mất tích

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của Evelyn Sakash - nhà thiết kế được công bố mất tích hồi tháng 9/2020.

Ngày 31/3, The Wrap đưa tin thi thể Evelyn Sakash - nhà thiết kế từng đoạt giải Emmy - được tìm thấy dưới đống rác lớn tại nhà của bà ở thành phố New York, Mỹ. Bà qua đời ở tuổi 66.

Cảnh sát cho biết thi thể của Sakash được phát hiện sau khi em gái bà và một nhóm người giúp việc đến nhà riêng của bà ở quận Queens để dọn dẹp.

Trước đó, gia đình báo cáo Evelyn Sakash mất tích từ tháng 9/2020. Hiện tại, cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết, chưa rõ là tự sát hay bị sát hại.

Chia sẻ với New York Daily News, Ellen Brown, em gái của Sakash nói không dám nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy chị gái. "Chị tôi có cuộc sống đầy đủ. Chị tôi là người tài năng, đầu óc tuyệt vời. Không rõ vì sao lại có chuyện tự sát ở đây", Ellen Brown nói.

Thi thể bà Evelyn Sakash được tìm thấy ở đống rác trong nhà.

Trong lúc Evelyn Sakash được báo cáo mất tích, một tài khoản trên nền tảng GoFundMe được thành lập nhằm quyên góp, hỗ trợ cho việc tìm kiếm nhà thiết kế. Hiện tại, quỹ chuyển thành quỹ chi trả cho tang lễ của Evelyn Sakash. Theo The Wrap, quỹ đã huy động được hơn 7.000 USD so với mục tiêu ban đầu là 10.000 USD .

Theo AP, Evelyn Sakash là nhà thiết kế tài năng. Bà từng đứng sau thành công cho nhiều bộ phim như Still Alice, Mrs. Winterbourne. Năm 2003, Evelyn Sakash giành giải Daytime Emmy cho Between the Lines.

Trong điện ảnh, bà từng thiết kế cho các dự án như Urge (2016), loạt The Disappearance of Eleanor Rigby (2013-2014), White Lies (1997), Made in America (1993), Paradise (1991) và Mermaids (1990).