Phát hiện thi thể nghi phạm nổ súng khiến một người chết

Thi thể nghi phạm được người dân đi làm rẫy phát hiện gần một con suối, đang trong quá trình phân hủy.

Trao đổi với Zing ngày 6/12, trung tá Phạm Thế Long, Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, cho biết thi thể là Phạm Đỗ Xuân Hải (45 tuổi, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Nghi phạm Đỗ Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam.

Trung tá Long cho biết thi thể Hải được tìm thấy ở gần một con suối. "Sáng nay, người dân địa phương khi đi làm rẫy phát hiện thi thể anh ta. Công an đã đến khám nghiệm tử thi và nhận định đây là nghi phạm gây ra vụ nổ súng", trung tá Long nói.

Trung tá Long cho hay thi thể Đỗ Xuân Hải tử vong khoảng 2 ngày trong tư thế bị dây rừng siết vào cổ và đang trong quá trình phân hủy.

Tối 26/11, Đỗ Xuân Hải mang súng đến nhà chị Trần Thị Ly Na ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tại đây, Hải nổ súng khiến chị Na bị thương nặng. Bà Trần Thị Lan (mẹ chị Ly Na) và con trai chạy đến can ngăn cũng bị Hải chém trọng thương.

Sau đó, Hải tiếp tục mang một khẩu súng khác đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) nổ súng khiến ông Tại tử vong. Sau khi bắn người, Hải để lại xe máy, khẩu súng rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 khẩu súng.