Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh không nguyên vẹn trong lô cao su

Một số người dân đi chăn bò tại lô cao su ở Bình Phước thì tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh không nguyên vẹn, bị bỏ lại trong bụi cỏ.

Khu vực phát hiện sự việc.

Công an tỉnh Bình Phước sáng 14/6 cho hay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong lô cao su trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/6, người dân địa phương đi chăn bò qua lô cao su ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, thì tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bụi cỏ ven lối mòn.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể là bé trai sơ sinh, bị mất gần hết một chân bên phải, trên người dính nhiều bùn đất. Khu vực phát hiện thi thể là lô cao su vắng người qua lại, có một lối mòn đi ngang.